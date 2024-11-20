https://ria.ru/20241120/avtovaz-1984790518.html

"АвтоВАЗ" анонсировал старт продаж Lada Aura

"АвтоВАЗ" анонсировал старт продаж Lada Aura - РИА Новости, 20.11.2024

"АвтоВАЗ" анонсировал старт продаж Lada Aura

"АвтоВАЗ" запустит продажи Lada Aura в начале декабря, первые автомобили появятся в дилерских центрах Москвы и Петербурга, рассказал журналистам глава компании... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:13

2024-11-20T12:13

2024-11-20T12:18

авто

москва

санкт-петербург

тольятти

максим соколов

автоваз

lada vesta

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" запустит продажи Lada Aura в начале декабря, первые автомобили появятся в дилерских центрах Москвы и Петербурга, рассказал журналистам глава компании Максим Соколов. "Вероятно, примем решение о том, что продажи начнутся отдельно по разным регионам. Первые, конечно, это Москва и Санкт-Петербург. А дальше уже по всей стране. В самом начале декабря "Ауру" уже можно будет посмотреть в дилерских центрах Москвы и Питера", - сказал он, добавив, что первые продажи корпоративным клиентам уже состоялись, а отгрузки по ним находятся на стадии готовности. Серийная сборки Lada Aura началась на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти в сентябре. Официальный представитель компании Сергей Ильинский в июле говорил, что в текущем году планирует впустить до 3 тысяч таких автомобилей. Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Lada Aura будет производиться в том числе в специальной более упрощенной комплектации для служб такси. Базовая модель будет стоить 2,6-2,8 миллиона рублей.

https://rsport.ria.ru/20241021/rotenberg-1979183179.html

https://ria.ru/20241009/putin--1977292645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, москва, санкт-петербург, тольятти, максим соколов, автоваз, lada vesta