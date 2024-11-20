https://ria.ru/20241120/atacms-1984721311.html

Times раскрыла возможное число ATACMS в распоряжении Украины

Times раскрыла возможное число ATACMS в распоряжении Украины - РИА Новости, 20.11.2024

Times раскрыла возможное число ATACMS в распоряжении Украины

Британская газета Times утверждает, что в распоряжении Киева есть около 50 американских ракет ATACMS. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T00:23

2024-11-20T00:23

2024-11-20T01:26

россия

киев

брянская область

владимир путин

джо байден

жозеп боррель

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Британская газета Times утверждает, что в распоряжении Киева есть около 50 американских ракет ATACMS."Хотя Пентагон не предоставлял никаких цифр, считается, что у киевского правительства на данный момент есть всего порядка 50 ракет", — говорится в материале.По информации издания, что несмотря на достаточное количество пусковых установок, данные ракеты в условиях ограниченных поставок остаются в дефиците.В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.Украинские СМИ 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. В Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.Позднее Минобороны России сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет. Позиция РоссииВо вторник Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.Как заявлял ранее президент, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.

https://ria.ru/20241119/bayden-1984712067.html

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россия

киев

брянская область

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россия, киев, брянская область, владимир путин, джо байден, жозеп боррель, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, евросоюз, с-400 «триумф», украина