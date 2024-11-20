Рейтинг@Mail.ru
Times раскрыла возможное число ATACMS в распоряжении Украины - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:23 20.11.2024 (обновлено: 01:26 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/atacms-1984721311.html
Times раскрыла возможное число ATACMS в распоряжении Украины
Times раскрыла возможное число ATACMS в распоряжении Украины - РИА Новости, 20.11.2024
Times раскрыла возможное число ATACMS в распоряжении Украины
Британская газета Times утверждает, что в распоряжении Киева есть около 50 американских ракет ATACMS. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T00:23
2024-11-20T01:26
россия
киев
брянская область
владимир путин
джо байден
жозеп боррель
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898100417_0:0:2729:1535_1920x0_80_0_0_267a115f084afd2159e767d689ea67be.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Британская газета Times утверждает, что в распоряжении Киева есть около 50 американских ракет ATACMS.&quot;Хотя Пентагон не предоставлял никаких цифр, считается, что у киевского правительства на данный момент есть всего порядка 50 ракет&quot;, — говорится в материале.По информации издания, что несмотря на достаточное количество пусковых установок, данные ракеты в условиях ограниченных поставок остаются в дефиците.В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.Украинские СМИ 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. В Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.Позднее Минобороны России сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет. Позиция РоссииВо вторник Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.Как заявлял ранее президент, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.
https://ria.ru/20241119/bayden-1984712067.html
https://ria.ru/20241119/atacms-1984492805.html
россия
киев
брянская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898099504_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_4ef67ef0127dce0655c5b4743f002639.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, брянская область, владимир путин, джо байден, жозеп боррель, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, евросоюз, с-400 «триумф», украина
Россия, Киев, Брянская область, Владимир Путин, Джо Байден, Жозеп Боррель, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Евросоюз, С-400 «Триумф», Украина
Times раскрыла возможное число ATACMS в распоряжении Украины

Times: у Украины есть порядка 50 американских ракет ATACMS

© Фото : U.S. ArmyПуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : U.S. Army
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Британская газета Times утверждает, что в распоряжении Киева есть около 50 американских ракет ATACMS.
«

"Хотя Пентагон не предоставлял никаких цифр, считается, что у киевского правительства на данный момент есть всего порядка 50 ракет", — говорится в материале.

По информации издания, что несмотря на достаточное количество пусковых установок, данные ракеты в условиях ограниченных поставок остаются в дефиците.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
Инфографика
В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.
Украинские СМИ 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. В Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.
Позднее Минобороны России сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Байден отказался подтверждать разрешение Киеву бить ATACMS вглубь России
Вчера, 21:42

Позиция России

Во вторник Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.
Как заявлял ранее президент, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.
По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.
Президент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
"Пару дней назад". В США заметили странную деталь в решении по ATACMS
Вчера, 02:00
 
РоссияКиевБрянская областьВладимир ПутинДжо БайденЖозеп БоррельВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАЕвросоюзС-400 «Триумф»Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала