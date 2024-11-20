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В Тобольске арестовали водителя, угрожавшего ветерану СВО пистолетом - РИА Новости, 20.11.2024
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17:30 20.11.2024 (обновлено: 18:10 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/arest-1984882268.html
В Тобольске арестовали водителя, угрожавшего ветерану СВО пистолетом
В Тобольске арестовали водителя, угрожавшего ветерану СВО пистолетом - РИА Новости, 20.11.2024
В Тобольске арестовали водителя, угрожавшего ветерану СВО пистолетом
Суд города Тобольска в Тюменской области по обвинению в покушении на убийство отправил в СИЗО до 18 января водителя, приставившего пистолет к виску пассажира,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:30
2024-11-20T18:10
происшествия
тобольск
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Суд города Тобольска в Тюменской области по обвинению в покушении на убийство отправил в СИЗО до 18 января водителя, приставившего пистолет к виску пассажира, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Видео с водителем, который во время поездки приставил к виску пассажира травматический пистолет, опубликовано в соцсетях. В нем он заявляет, что по контракту убивает тех, кто воевал в Сирии и на СВО. В комментарии к видео указано, что пассажиры - ветеран спецоперации и его сестра. Задержанным по подозрению в совершения преступления оказался житель Тольятти, в Тобольске он работал вахтовым методом монтажником. "Суд рассмотрел ходатайство следователя… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)… С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 18 января 2025 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241119/svo-1984607170.html
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происшествия, тобольск, тюменская область
Происшествия, Тобольск, Тюменская область
В Тобольске арестовали водителя, угрожавшего ветерану СВО пистолетом

Суд в Тобольске арестовал водителя, угрожавшего ветерану СВО пистолетом

© Фото : Прокуратура Тюменской области/TelgeramВодитель, приставивший пистолет к голове пассажира в Тобольске
Водитель, приставивший пистолет к голове пассажира в Тобольске - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : Прокуратура Тюменской области/Telgeram
Водитель, приставивший пистолет к голове пассажира в Тобольске
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ТЮМЕНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Суд города Тобольска в Тюменской области по обвинению в покушении на убийство отправил в СИЗО до 18 января водителя, приставившего пистолет к виску пассажира, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Видео с водителем, который во время поездки приставил к виску пассажира травматический пистолет, опубликовано в соцсетях. В нем он заявляет, что по контракту убивает тех, кто воевал в Сирии и на СВО. В комментарии к видео указано, что пассажиры - ветеран спецоперации и его сестра. Задержанным по подозрению в совершения преступления оказался житель Тольятти, в Тобольске он работал вахтовым методом монтажником.
"Суд рассмотрел ходатайство следователя… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)… С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 18 января 2025 года", - говорится в сообщении.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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ПроисшествияТобольскТюменская область
 
 
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