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Владельца крупнейшей красноярской стройфирмы арестовали на два месяца - РИА Новости, 20.11.2024
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14:16 20.11.2024 (обновлено: 14:17 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/arest-1984823927.html
Владельца крупнейшей красноярской стройфирмы арестовали на два месяца
Владельца крупнейшей красноярской стройфирмы арестовали на два месяца - РИА Новости, 20.11.2024
Владельца крупнейшей красноярской стройфирмы арестовали на два месяца
Владелец крупнейшей строительной компании "Сибиряк" в Красноярске Владимир Егоров, подозреваемый в мошенничестве на 71 миллион рублей при строительстве развязки РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T14:16
2024-11-20T14:17
россия
общество
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КРАСНОЯРСК, 20 ноя – РИА Новости. Владелец крупнейшей строительной компании "Сибиряк" в Красноярске Владимир Егоров, подозреваемый в мошенничестве на 71 миллион рублей при строительстве развязки на Северном шоссе, арестован на 2 месяца, сообщила РИА Новости краевая прокуратура. Ранее пресс-служба регионального СК сообщала, что следователи возбудили в отношении учредителя ООО "УСК Сибиряк" и бывшего руководителя МКУ "Управление капитального строительства" уголовное дело о мошенничестве при строительстве автомобильной развязки на Северном шоссе в Красноярске. Они подозреваются в хищении более 71 миллиона рублей из бюджета города. Согласно следствию, в 2022 году между МКУ "УКС" и ООО "УСК Сибиряк" был заключен контракт на строительство переезда через Северное шоссе. По данным следствия, с марта по июль 2022 года генеральный директор ООО "УСК Сибиряк" завысил стоимость балок пролетного строения и внес недостоверные сведения в проектную документацию, представленную для согласования в МКУ "УКС". В августе 2022 года обвиняемые вступили в преступный сговор: руководитель МКУ "УКС", зная о завышенной стоимости, согласовал проектную документацию, что позволило пройти государственной экспертизе и начать строительство автомобильной развязки. Подрядчику было перечислено более 292 миллионов рублей при фактической стоимости работ более 221 миллиона рублей. "Владимир Егоров заключен под стражу на 2 месяца, до 18 января 2024 года", - сказал собеседник агентства. Во вторник в ходе обысков, по данным СК, у Егорова изъяли около 5 миллионов рублей, более 100 тысяч долларов, около 3 тысяч евро, два автомобиля, несколько небольших слитков золота и компьютерную технику. Егоров проходит еще по одному уголовному делу о мошенничестве. В мае 2023 года СК сообщало, что он подозревается в мошенничестве на 391 миллион рублей при строительстве школы. В пресс-службе ведомства уточняли РИА Новости, что расследование первого уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20241120/khischenie-1984775111.html
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россия, общество
Россия, Общество
Владельца крупнейшей красноярской стройфирмы арестовали на два месяца

Владелец крупнейшей красноярской строительной фирмы Егоров арестован на 2 месяца

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОЯРСК, 20 ноя – РИА Новости. Владелец крупнейшей строительной компании "Сибиряк" в Красноярске Владимир Егоров, подозреваемый в мошенничестве на 71 миллион рублей при строительстве развязки на Северном шоссе, арестован на 2 месяца, сообщила РИА Новости краевая прокуратура.
Ранее пресс-служба регионального СК сообщала, что следователи возбудили в отношении учредителя ООО "УСК Сибиряк" и бывшего руководителя МКУ "Управление капитального строительства" уголовное дело о мошенничестве при строительстве автомобильной развязки на Северном шоссе в Красноярске. Они подозреваются в хищении более 71 миллиона рублей из бюджета города. Согласно следствию, в 2022 году между МКУ "УКС" и ООО "УСК Сибиряк" был заключен контракт на строительство переезда через Северное шоссе.
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По данным следствия, с марта по июль 2022 года генеральный директор ООО "УСК Сибиряк" завысил стоимость балок пролетного строения и внес недостоверные сведения в проектную документацию, представленную для согласования в МКУ "УКС". В августе 2022 года обвиняемые вступили в преступный сговор: руководитель МКУ "УКС", зная о завышенной стоимости, согласовал проектную документацию, что позволило пройти государственной экспертизе и начать строительство автомобильной развязки. Подрядчику было перечислено более 292 миллионов рублей при фактической стоимости работ более 221 миллиона рублей.
"Владимир Егоров заключен под стражу на 2 месяца, до 18 января 2024 года", - сказал собеседник агентства.
Во вторник в ходе обысков, по данным СК, у Егорова изъяли около 5 миллионов рублей, более 100 тысяч долларов, около 3 тысяч евро, два автомобиля, несколько небольших слитков золота и компьютерную технику.
Егоров проходит еще по одному уголовному делу о мошенничестве. В мае 2023 года СК сообщало, что он подозревается в мошенничестве на 391 миллион рублей при строительстве школы. В пресс-службе ведомства уточняли РИА Новости, что расследование первого уголовного дела продолжается.
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1 ноября, 21:29
 
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