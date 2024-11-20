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Суд продлил арест двоим обвиняемым в убийстве жительницы Балаково - РИА Новости, 20.11.2024
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17:47 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/arest--1984885023.html
Суд продлил арест двоим обвиняемым в убийстве жительницы Балаково
Суд продлил арест двоим обвиняемым в убийстве жительницы Балаково - РИА Новости, 20.11.2024
Суд продлил арест двоим обвиняемым в убийстве жительницы Балаково
Волжский районный суд Саратова продлил срок ареста двоим обвиняемым в разбое и убийстве жительницы города Балаково, которую на её же машине вывезли в лес и... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:47
2024-11-20T17:47
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САРАТОВ, 20 ноя - РИА Новости. Волжский районный суд Саратова продлил срок ареста двоим обвиняемым в разбое и убийстве жительницы города Балаково, которую на её же машине вывезли в лес и зарезали, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ. "В Волжском районном суде Саратова продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца двум жителям города Балаково", - сказали журналистам в пресс-службе СУСК. Ранее следствие сообщило, что ночью 22 сентября у дома №13 по улице Бульвар Роз в Балаково двое местных жителей напали на женщину, чтобы похитить её автомобиль. Они перевезли женщину в лесополосу вблизи города, где нанесли ей два удара ножом в шею, что привело к летальному исходу. После этого нападавшие накрыли автомобиль тентом, планируя использовать его позже. Однако преступление получило широкую огласку, и следственные органы обнаружили оставленный обвиняемыми транспорт и тело женщины. Полиция 25 октября сообщила о задержании двух жителей Балаково 20 и 19 лет. На опубликованных СУСК кадрах видно, что один из них признал вину. Суд санкционировал арест обоих. Следователи предъявили им обвинение в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, сопряжённом с разбоем и похищением человека, а также в разбое, совершённом с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
https://ria.ru/20241120/sud-1984806516.html
https://ria.ru/20241119/sk-1984595436.html
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балаково, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Балаково, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Суд продлил арест двоим обвиняемым в убийстве жительницы Балаково

Суд продлил арест двоим обвиняемым в нападении и убийстве жительницы Балаково

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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САРАТОВ, 20 ноя - РИА Новости. Волжский районный суд Саратова продлил срок ареста двоим обвиняемым в разбое и убийстве жительницы города Балаково, которую на её же машине вывезли в лес и зарезали, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
"В Волжском районном суде Саратова продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца двум жителям города Балаково", - сказали журналистам в пресс-службе СУСК.
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Вчера, 13:17
Ранее следствие сообщило, что ночью 22 сентября у дома №13 по улице Бульвар Роз в Балаково двое местных жителей напали на женщину, чтобы похитить её автомобиль. Они перевезли женщину в лесополосу вблизи города, где нанесли ей два удара ножом в шею, что привело к летальному исходу. После этого нападавшие накрыли автомобиль тентом, планируя использовать его позже. Однако преступление получило широкую огласку, и следственные органы обнаружили оставленный обвиняемыми транспорт и тело женщины.
Полиция 25 октября сообщила о задержании двух жителей Балаково 20 и 19 лет. На опубликованных СУСК кадрах видно, что один из них признал вину. Суд санкционировал арест обоих. Следователи предъявили им обвинение в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, сопряжённом с разбоем и похищением человека, а также в разбое, совершённом с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
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19 ноября, 13:52
 
БалаковоСаратовРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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