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ВС Сирии пресекли попытку боевиков проникнуть на позиции в Алеппо - РИА Новости, 20.11.2024
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22:16 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/aleppo-1984915186.html
ВС Сирии пресекли попытку боевиков проникнуть на позиции в Алеппо
ВС Сирии пресекли попытку боевиков проникнуть на позиции в Алеппо - РИА Новости, 20.11.2024
ВС Сирии пресекли попытку боевиков проникнуть на позиции в Алеппо
ВС Сирии пресекли в Идлибской зоне попытку диверсионно-разведывательной группы боевиков проникнуть на позиции военных в провинции Алеппо, террористы отброшены,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T22:16
2024-11-20T22:16
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. ВС Сирии пресекли в Идлибской зоне попытку диверсионно-разведывательной группы боевиков проникнуть на позиции военных в провинции Алеппо, террористы отброшены, потерь среди военных нет, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Кроме того, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации сирийскими правительственными войсками выявлена и своевременно пресечена попытка диверсионно-разведывательной группы незаконных вооруженных формирований проникнуть на позиции вооруженных сил САР в районе Урум-Эм-Сугра провинции Алеппо. Террористы были отброшены на исходные позиции. Среди сирийских военнослужащих потерь нет", - сказал Игнасюк на брифинге.
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в мире, алеппо, сирия
В мире, Алеппо, Сирия
ВС Сирии пресекли попытку боевиков проникнуть на позиции в Алеппо

ЦПВС: сирийские военные пресекли попытку ДРГ боевиков проникнуть в Алеппо

© Фото : SANAАлеппо
Алеппо - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : SANA
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. ВС Сирии пресекли в Идлибской зоне попытку диверсионно-разведывательной группы боевиков проникнуть на позиции военных в провинции Алеппо, террористы отброшены, потерь среди военных нет, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"Кроме того, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации сирийскими правительственными войсками выявлена и своевременно пресечена попытка диверсионно-разведывательной группы незаконных вооруженных формирований проникнуть на позиции вооруженных сил САР в районе Урум-Эм-Сугра провинции Алеппо. Террористы были отброшены на исходные позиции. Среди сирийских военнослужащих потерь нет", - сказал Игнасюк на брифинге.
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