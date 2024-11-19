Журналист Зеппельт подал кассацию из-за ложных утверждений о допинге
Немецкий журналист Зеппельт подал кассационную жалобу из-за фейков о допинге
© РИА Новости / Елена Соболь | Перейти в медиабанкЖурналист телеканала ARD Хайо Зеппельт, выпустивший фильмы о допинге в российской легкой атлетике.
Журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт, выпустивший фильмы о допинге в российской легкой атлетике.. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Представители немецкого журналиста Хайо Зеппельта подали кассационную жалобу на решение московского суда, обязавшего его опровергнуть ложные утверждения о причастности врача сборной России по фигурному катанию Филиппа Шветского к распространению допинга, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы.
"В суде зарегистрирована кассационная жалоба в интересах Зеппельта", - сказали в суде.
Согласно материалам дела, Зеппельт в феврале 2022 года выпустил в эфире немецкого телеканала фильм о деталях допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Там он заявил о причастности к распространению допинга Шветского. Тот обратился в Никулинский суд Москвы с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд иск удовлетворил и обязал журналиста опровергнуть недостоверные сведения, указать, что они не были проверены надлежащим способом и принести извинения. Он попытался обжаловать решение в Мосгорсуде, но безуспешно.
На Олимпийских играх в Пекине лидер сборной и группы Этери Тутберидзе Валиева в составе национальной команды стала победительницей командного турнира. Сразу после этого стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву к участию в личном турнире Игр, где она заняла четвертое место. Международный олимпийский комитет (МОК) отложил церемонию награждения призеров командного турнира до окончания расследования дела Валиевой. В октябре 2022 года Шветский сообщил РИА Новости, что остается врачом сборной России, но не будет работать на катке у Тутберидзе.