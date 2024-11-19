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В Москве пройдет мероприятие в поддержку бездомных животных "КисКвиз"
В Москве пройдет мероприятие в поддержку бездомных животных "КисКвиз" - РИА Новости, 19.11.2024
В Москве пройдет мероприятие в поддержку бездомных животных "КисКвиз"
Благотворительный фонд "Собаки, которые любят" проведет познавательный вечер "КисКвиз" – игра с вопросами, подарками и возможностью помочь бездомным животным... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:45
2024-11-19T15:45
2024-11-19T15:45
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Благотворительный фонд "Собаки, которые любят" проведет познавательный вечер "КисКвиз" – игра с вопросами, подарками и возможностью помочь бездомным животным. Событие состоится 28 ноября в 19:00 в Депо Лесная (Москва, ул. Лесная, 20а)."Это прекрасная возможность провести время в кругу единомышленников, которым также небезразлична судьба животных. Для самых активных участников приготовлены памятные призы и сюрпризы от фонда и партнеров", — сообщают представители фонда.На "Кисквизе" гостей ждет уютный благотворительный маркет, где можно будет приобрести сувениры для себя и своих питомцев. Все средства от продаж пойдут на поддержку подопечных фонда.Кроме того, на мероприятии будет организован пункт сбора помощи для тех, кто хочет внести свой вклад в жизнь животных. Посетители могут принести корма, лекарства и амуницию для собак и кошек из приютов, чтобы поддержать питомцев, которые живут в приютах.Для участия требуется пройти регистрацию по ссылке.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Благотворительный фонд "Собаки, которые любят" проведет познавательный вечер "КисКвиз" – игра с вопросами, подарками и возможностью помочь бездомным животным. Событие состоится 28 ноября в 19:00 в Депо Лесная (Москва, ул. Лесная, 20а).
"Это прекрасная возможность провести время в кругу единомышленников, которым также небезразлична судьба животных. Для самых активных участников приготовлены памятные призы и сюрпризы от фонда и партнеров", — сообщают представители фонда.
На "Кисквизе" гостей ждет уютный благотворительный маркет, где можно будет приобрести сувениры для себя и своих питомцев. Все средства от продаж пойдут на поддержку подопечных фонда.
Кроме того, на мероприятии будет организован пункт сбора помощи для тех, кто хочет внести свой вклад в жизнь животных. Посетители могут принести корма, лекарства и амуницию для собак и кошек из приютов, чтобы поддержать питомцев, которые живут в приютах.
Для участия требуется пройти регистрацию по ссылке
.