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В Москве пройдет мероприятие в поддержку бездомных животных "КисКвиз"

В Москве пройдет мероприятие в поддержку бездомных животных "КисКвиз" - РИА Новости, 19.11.2024

В Москве пройдет мероприятие в поддержку бездомных животных "КисКвиз"

Благотворительный фонд "Собаки, которые любят" проведет познавательный вечер "КисКвиз" – игра с вопросами, подарками и возможностью помочь бездомным животным... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:45

2024-11-19T15:45

2024-11-19T15:45

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Благотворительный фонд "Собаки, которые любят" проведет познавательный вечер "КисКвиз" – игра с вопросами, подарками и возможностью помочь бездомным животным. Событие состоится 28 ноября в 19:00 в Депо Лесная (Москва, ул. Лесная, 20а)."Это прекрасная возможность провести время в кругу единомышленников, которым также небезразлична судьба животных. Для самых активных участников приготовлены памятные призы и сюрпризы от фонда и партнеров", — сообщают представители фонда.На "Кисквизе" гостей ждет уютный благотворительный маркет, где можно будет приобрести сувениры для себя и своих питомцев. Все средства от продаж пойдут на поддержку подопечных фонда.Кроме того, на мероприятии будет организован пункт сбора помощи для тех, кто хочет внести свой вклад в жизнь животных. Посетители могут принести корма, лекарства и амуницию для собак и кошек из приютов, чтобы поддержать питомцев, которые живут в приютах.Для участия требуется пройти регистрацию по ссылке.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы