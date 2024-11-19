Рейтинг@Mail.ru
В Москве пройдет мероприятие в поддержку бездомных животных "КисКвиз" - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
15:45 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/zhivotnye-1984637536.html
В Москве пройдет мероприятие в поддержку бездомных животных "КисКвиз"
В Москве пройдет мероприятие в поддержку бездомных животных "КисКвиз" - РИА Новости, 19.11.2024
В Москве пройдет мероприятие в поддержку бездомных животных "КисКвиз"
Благотворительный фонд "Собаки, которые любят" проведет познавательный вечер "КисКвиз" – игра с вопросами, подарками и возможностью помочь бездомным животным... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:45
2024-11-19T15:45
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984619320_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_c6e776391f9815268245ce1e85890007.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Благотворительный фонд "Собаки, которые любят" проведет познавательный вечер "КисКвиз" – игра с вопросами, подарками и возможностью помочь бездомным животным. Событие состоится 28 ноября в 19:00 в Депо Лесная (Москва, ул. Лесная, 20а)."Это прекрасная возможность провести время в кругу единомышленников, которым также небезразлична судьба животных. Для самых активных участников приготовлены памятные призы и сюрпризы от фонда и партнеров", — сообщают представители фонда.На "Кисквизе" гостей ждет уютный благотворительный маркет, где можно будет приобрести сувениры для себя и своих питомцев. Все средства от продаж пойдут на поддержку подопечных фонда.Кроме того, на мероприятии будет организован пункт сбора помощи для тех, кто хочет внести свой вклад в жизнь животных. Посетители могут принести корма, лекарства и амуницию для собак и кошек из приютов, чтобы поддержать питомцев, которые живут в приютах.Для участия требуется пройти регистрацию по ссылке.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984619320_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_08d77392e2b66e96508bffb4ab33b5a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

В Москве пройдет мероприятие в поддержку бездомных животных "КисКвиз"

© Фото предоставлено фондом "Собаки, которые любят""КисКвиз" в честь #ЩедрогоВторника
КисКвиз в честь #ЩедрогоВторника - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото предоставлено фондом "Собаки, которые любят"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Благотворительный фонд "Собаки, которые любят" проведет познавательный вечер "КисКвиз" – игра с вопросами, подарками и возможностью помочь бездомным животным. Событие состоится 28 ноября в 19:00 в Депо Лесная (Москва, ул. Лесная, 20а).
"Это прекрасная возможность провести время в кругу единомышленников, которым также небезразлична судьба животных. Для самых активных участников приготовлены памятные призы и сюрпризы от фонда и партнеров", — сообщают представители фонда.
© Фото предоставлено фондом "Собаки, которые любят""КисКвиз"
КисКвиз в честь #ЩедрогоВторника - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото предоставлено фондом "Собаки, которые любят"
"КисКвиз"
На "Кисквизе" гостей ждет уютный благотворительный маркет, где можно будет приобрести сувениры для себя и своих питомцев. Все средства от продаж пойдут на поддержку подопечных фонда.
Кроме того, на мероприятии будет организован пункт сбора помощи для тех, кто хочет внести свой вклад в жизнь животных. Посетители могут принести корма, лекарства и амуницию для собак и кошек из приютов, чтобы поддержать питомцев, которые живут в приютах.
Для участия требуется пройти регистрацию по ссылке.
© Фото предоставлено фондом "Собаки, которые любят""КисКвиз"
КисКвиз в честь #ЩедрогоВторника - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото предоставлено фондом "Собаки, которые любят"
"КисКвиз"
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала