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Югорский лесопромышленный холдинг вошел в ОЭЗ "Нягань" - РИА Новости, 19.11.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:36 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/yugra-1984652160.html
Югорский лесопромышленный холдинг вошел в ОЭЗ "Нягань"
Югорский лесопромышленный холдинг вошел в ОЭЗ "Нягань" - РИА Новости, 19.11.2024
Югорский лесопромышленный холдинг вошел в ОЭЗ "Нягань"
Югорский лесопромышленный холдинг стал одним из первых резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Нягань" в Ханты-Мансийском РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:36
2024-11-19T16:36
ханты-мансийский автономный округ
россия
ханты-мансийский автономный округ
нягань
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Югорский лесопромышленный холдинг стал одним из первых резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Нягань" в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает Фонд развития Югры. Соглашение о сотрудничестве на площадке Югорского экономического форума подписали департамент экономического развития Югры, "Промышленные Парки Югры" и Югорский лесопромышленный холдинг. "Предметом соглашения является осуществление промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне промышленно-производственного типа "Нягань". Уже в 2025 году ЮЛХ начнет строительство мебельного завода мощностью порядка 4 миллионов единиц мебели в год", - говорится в сообщении. Соглашение между Минэкономразвития РФ, правительством Югры и администрацией Нягани о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа было подписано 25 января 2023 года. Общая площадь ОЭЗ составляет более 270 гектаров, на которой планируется внедрение крупных импортозамещающих инициатив, обеспечение цифрового суверенитета России и создание новых технологий по добыче нефти. Общий объем инвестиций якорных резидентов оценивается в 25 миллиардов рублей, а их выручка – более 130 миллиардов рублей. Реализация проекта рассчитана до 2032 года. Фонд развития Югры осуществляет комплексное сопровождение резидентов ОЭЗ и их инвестиционных проектов, а также предоставляет финансирование проектов на льготных условиях по ставке от 1% годовых сроком до 7 лет.
https://ria.ru/20241119/yugra-1984649869.html
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ханты-мансийский автономный округ
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россия, ханты-мансийский автономный округ, нягань, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нягань, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

Югорский лесопромышленный холдинг вошел в ОЭЗ "Нягань"

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Югорский лесопромышленный холдинг стал одним из первых резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Нягань" в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает Фонд развития Югры.
Соглашение о сотрудничестве на площадке Югорского экономического форума подписали департамент экономического развития Югры, "Промышленные Парки Югры" и Югорский лесопромышленный холдинг.
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"Предметом соглашения является осуществление промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне промышленно-производственного типа "Нягань". Уже в 2025 году ЮЛХ начнет строительство мебельного завода мощностью порядка 4 миллионов единиц мебели в год", - говорится в сообщении.
Соглашение между Минэкономразвития РФ, правительством Югры и администрацией Нягани о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа было подписано 25 января 2023 года. Общая площадь ОЭЗ составляет более 270 гектаров, на которой планируется внедрение крупных импортозамещающих инициатив, обеспечение цифрового суверенитета России и создание новых технологий по добыче нефти. Общий объем инвестиций якорных резидентов оценивается в 25 миллиардов рублей, а их выручка – более 130 миллиардов рублей. Реализация проекта рассчитана до 2032 года.
Фонд развития Югры осуществляет комплексное сопровождение резидентов ОЭЗ и их инвестиционных проектов, а также предоставляет финансирование проектов на льготных условиях по ставке от 1% годовых сроком до 7 лет.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияХанты-Мансийский автономный округНяганьМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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