https://ria.ru/20241119/yugra-1984652160.html

Югорский лесопромышленный холдинг вошел в ОЭЗ "Нягань"

Югорский лесопромышленный холдинг вошел в ОЭЗ "Нягань" - РИА Новости, 19.11.2024

Югорский лесопромышленный холдинг вошел в ОЭЗ "Нягань"

Югорский лесопромышленный холдинг стал одним из первых резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Нягань" в Ханты-Мансийском РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:36

2024-11-19T16:36

2024-11-19T16:36

ханты-мансийский автономный округ

россия

ханты-мансийский автономный округ

нягань

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Югорский лесопромышленный холдинг стал одним из первых резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Нягань" в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает Фонд развития Югры. Соглашение о сотрудничестве на площадке Югорского экономического форума подписали департамент экономического развития Югры, "Промышленные Парки Югры" и Югорский лесопромышленный холдинг. "Предметом соглашения является осуществление промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне промышленно-производственного типа "Нягань". Уже в 2025 году ЮЛХ начнет строительство мебельного завода мощностью порядка 4 миллионов единиц мебели в год", - говорится в сообщении. Соглашение между Минэкономразвития РФ, правительством Югры и администрацией Нягани о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа было подписано 25 января 2023 года. Общая площадь ОЭЗ составляет более 270 гектаров, на которой планируется внедрение крупных импортозамещающих инициатив, обеспечение цифрового суверенитета России и создание новых технологий по добыче нефти. Общий объем инвестиций якорных резидентов оценивается в 25 миллиардов рублей, а их выручка – более 130 миллиардов рублей. Реализация проекта рассчитана до 2032 года. Фонд развития Югры осуществляет комплексное сопровождение резидентов ОЭЗ и их инвестиционных проектов, а также предоставляет финансирование проектов на льготных условиях по ставке от 1% годовых сроком до 7 лет.

https://ria.ru/20241119/yugra-1984649869.html

https://ria.ru/20241118/yugra-1984425655.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

нягань

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россия, ханты-мансийский автономный округ, нягань, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)