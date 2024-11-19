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В Днепропетровске и Прилуках прогремели взрывы
В Днепропетровске и Прилуках прогремели взрывы - РИА Новости, 19.11.2024
В Днепропетровске и Прилуках прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T22:46
2024-11-19T22:46
2024-11-19T22:46
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Днепропетровске", - говорится в Telegram-канале издания. Украинский телеканал "24", в свою очередь, сообщил о взрывах в городе Прилуки Черниговской области. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской и Черниговской областях звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, черниговская область, днепропетровск, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Днепропетровск, Украина, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровске и Прилуках прогремели взрывы
"Страна.ua": в Днепропетровске и Прилуках прогремела серия взрывов