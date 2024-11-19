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Сербия платит за газ из России 60-63% рыночной цены, заявил Вучич - РИА Новости, 19.11.2024
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22:16 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/vuchich-1984715332.html
Сербия платит за газ из России 60-63% рыночной цены, заявил Вучич
Сербия платит за газ из России 60-63% рыночной цены, заявил Вучич - РИА Новости, 19.11.2024
Сербия платит за газ из России 60-63% рыночной цены, заявил Вучич
Сербия платит за газ из России 60-63% рыночной цены, при этом расход в отопительный период растет до рекордных показателей, заявил сербский президент Александр... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T22:16
2024-11-19T22:16
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нидерланды
александр вучич
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БЕЛГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Сербия платит за газ из России 60-63% рыночной цены, при этом расход в отопительный период растет до рекордных показателей, заявил сербский президент Александр Вучич. "Нам предстоят разговоры с российской стороной и уверен, что мы сможем достичь благоприятного договора. Сейчас платим за газ по цене в 323 доллара за 1000 кубометров, цены меняются поквартально, а цена на рынке сейчас на (бирже в Нидерландах – ред.) TTF составляет 520 долларов за тысячу кубометров. Как видите, у нас 60-63% рыночной цены газа, что нам дает огромные шансы на газовых электростанциях производить энергию и снабжать население", - заявил Вучич во вторник в ходе обращения к гражданам. Президент Сербии заверил, что у страны "будет достаточно газа", но отметил, что расход голубого топлива еще никогда не был таким высоким. "В данный момент у нас 504 миллиона кубометров газа в резерве… За вчерашний день мы потратили 13,6 миллиона кубометров газа, что является невероятным количеством. Уверен, что на праздник Святого Николая (19 декабря) и около православного Рождества (7 января) будем расходовать около 20 миллионов кубометров в сутки, это незафиксированные до сих пор объемы в нашей стране", - указал Вучич. По его словам, зарезервированы также 2,5 миллиона тонн угля для производства электричества на ТЭЦ в течение 20 дней. Вучич сообщил, что отдал приказ армии Сербии увеличить до 150% все резервы, чтобы повысить запас горючего до 42 тысяч тонн. Главным поставщиком газа в Сербию остается российский "Газпром". На предстоящий отопительный сезон достигнута договоренность о поставках по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки, по данным властей Сербии "по наиболее благоприятной цене с учетом нефтяной формулы". Весной 2025 года намечено продление очередного многолетнего договора о газоснабжении с РФ. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии, ожидается, что в ближайшие годы объемы достигнут 4 миллиардов кубических метров в год.
https://ria.ru/20241119/gazprom-1984540775.html
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сербия, россия, нидерланды, александр вучич, газпром, турецкий поток, в мире
Сербия, Россия, Нидерланды, Александр Вучич, Газпром, Турецкий поток, В мире
Сербия платит за газ из России 60-63% рыночной цены, заявил Вучич

Вучич заявил, что Сербия платит за российский газ 60-63% рыночной цены

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Сербия платит за газ из России 60-63% рыночной цены, при этом расход в отопительный период растет до рекордных показателей, заявил сербский президент Александр Вучич.
"Нам предстоят разговоры с российской стороной и уверен, что мы сможем достичь благоприятного договора. Сейчас платим за газ по цене в 323 доллара за 1000 кубометров, цены меняются поквартально, а цена на рынке сейчас на (бирже в Нидерландах – ред.) TTF составляет 520 долларов за тысячу кубометров. Как видите, у нас 60-63% рыночной цены газа, что нам дает огромные шансы на газовых электростанциях производить энергию и снабжать население", - заявил Вучич во вторник в ходе обращения к гражданам.
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Президент Сербии заверил, что у страны "будет достаточно газа", но отметил, что расход голубого топлива еще никогда не был таким высоким.
"В данный момент у нас 504 миллиона кубометров газа в резерве… За вчерашний день мы потратили 13,6 миллиона кубометров газа, что является невероятным количеством. Уверен, что на праздник Святого Николая (19 декабря) и около православного Рождества (7 января) будем расходовать около 20 миллионов кубометров в сутки, это незафиксированные до сих пор объемы в нашей стране", - указал Вучич.
По его словам, зарезервированы также 2,5 миллиона тонн угля для производства электричества на ТЭЦ в течение 20 дней. Вучич сообщил, что отдал приказ армии Сербии увеличить до 150% все резервы, чтобы повысить запас горючего до 42 тысяч тонн.
Главным поставщиком газа в Сербию остается российский "Газпром". На предстоящий отопительный сезон достигнута договоренность о поставках по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки, по данным властей Сербии "по наиболее благоприятной цене с учетом нефтяной формулы". Весной 2025 года намечено продление очередного многолетнего договора о газоснабжении с РФ. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии, ожидается, что в ближайшие годы объемы достигнут 4 миллиардов кубических метров в год.
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СербияРоссияНидерландыАлександр ВучичГазпромТурецкий потокВ мире
 
 
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