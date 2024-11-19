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Пентагон одобрил заказ на обслуживание переданных Украине систем - РИА Новости, 19.11.2024
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23:19 19.11.2024 (обновлено: 23:34 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/vsu-1984719061.html
Пентагон одобрил заказ на обслуживание переданных Украине систем
Пентагон одобрил заказ на обслуживание переданных Украине систем - РИА Новости, 19.11.2024
Пентагон одобрил заказ на обслуживание переданных Украине систем
Государственный департамент США одобрил заказ в 100 миллионов долларов на обслуживание предоставленных ВСУ американских систем и техники, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T23:19
2024-11-19T23:34
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил заказ в 100 миллионов долларов на обслуживание предоставленных ВСУ американских систем и техники, заявили в Пентагоне."Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Украины общего заказа на обслуживание поставленных армией США систем и сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 100 миллионов долларов", - говорится в сообщении.В Пентагоне добавили, что Украина испытывает "срочную потребность" в обслуживании предоставленных США систем вооружений и техники."Такая поддержка напрямую повлияет на эффективность боевых действий, общие показатели оперативной деятельности, логистику и снижение финансовых затрат за счет более устойчивого и быстрого цикла ремонта", - отметили в американском оборонном ведомстве.Ранее США ободрили привлечение подрядчиков Пентагона на Украину для обслуживания переданных Киеву вооружений. Как сообщал телеканал CNN, подрядчики, которым минобороны разрешило присутствие на Украине, займутся ремонтом и обслуживанием систем ПВО Patriot и истребителей F-16.В июне телеканал CNN со ссылкой на чиновников сообщал, что Белый дом работает над снятием фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине. По информации чиновников, Белый дом еще не получил одобрения от президента.Ранее журнал Foreign Policy сообщал, что украинские компании не имеют разрешения на ремонт стволов американских гаубиц M777 в соответствии с экспортным законодательством США. При этом эксперты не могут отправиться на передовую и помочь с ремонтом американской техники из-за ограничения на перемещения американских дипломатов без разрешения Белого дома, которое распространяется и на подрядчиков.
https://ria.ru/20241119/ssha-1984716323.html
https://ria.ru/20241119/pentagon-1984717067.html
https://ria.ru/20241119/ssha-1984664139.html
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в мире, украина, сша, киев, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, f-16, россия
В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Киев, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, F-16, Россия
Пентагон одобрил заказ на обслуживание переданных Украине систем

Пентагон одобрил заказ на обслуживание переданных Украине систем и техники

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил заказ в 100 миллионов долларов на обслуживание предоставленных ВСУ американских систем и техники, заявили в Пентагоне.
"Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Украины общего заказа на обслуживание поставленных армией США систем и сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 100 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
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В Пентагоне добавили, что Украина испытывает "срочную потребность" в обслуживании предоставленных США систем вооружений и техники.
"Такая поддержка напрямую повлияет на эффективность боевых действий, общие показатели оперативной деятельности, логистику и снижение финансовых затрат за счет более устойчивого и быстрого цикла ремонта", - отметили в американском оборонном ведомстве.
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В июне телеканал CNN со ссылкой на чиновников сообщал, что Белый дом работает над снятием фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине. По информации чиновников, Белый дом еще не получил одобрения от президента.
Ранее журнал Foreign Policy сообщал, что украинские компании не имеют разрешения на ремонт стволов американских гаубиц M777 в соответствии с экспортным законодательством США. При этом эксперты не могут отправиться на передовую и помочь с ремонтом американской техники из-за ограничения на перемещения американских дипломатов без разрешения Белого дома, которое распространяется и на подрядчиков.
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