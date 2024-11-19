https://ria.ru/20241119/vsu-1984719061.html

Пентагон одобрил заказ на обслуживание переданных Украине систем

Пентагон одобрил заказ на обслуживание переданных Украине систем - РИА Новости, 19.11.2024

Пентагон одобрил заказ на обслуживание переданных Украине систем

Государственный департамент США одобрил заказ в 100 миллионов долларов на обслуживание предоставленных ВСУ американских систем и техники, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T23:19

2024-11-19T23:19

2024-11-19T23:34

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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил заказ в 100 миллионов долларов на обслуживание предоставленных ВСУ американских систем и техники, заявили в Пентагоне."Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Украины общего заказа на обслуживание поставленных армией США систем и сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 100 миллионов долларов", - говорится в сообщении.В Пентагоне добавили, что Украина испытывает "срочную потребность" в обслуживании предоставленных США систем вооружений и техники."Такая поддержка напрямую повлияет на эффективность боевых действий, общие показатели оперативной деятельности, логистику и снижение финансовых затрат за счет более устойчивого и быстрого цикла ремонта", - отметили в американском оборонном ведомстве.Ранее США ободрили привлечение подрядчиков Пентагона на Украину для обслуживания переданных Киеву вооружений. Как сообщал телеканал CNN, подрядчики, которым минобороны разрешило присутствие на Украине, займутся ремонтом и обслуживанием систем ПВО Patriot и истребителей F-16.В июне телеканал CNN со ссылкой на чиновников сообщал, что Белый дом работает над снятием фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине. По информации чиновников, Белый дом еще не получил одобрения от президента.Ранее журнал Foreign Policy сообщал, что украинские компании не имеют разрешения на ремонт стволов американских гаубиц M777 в соответствии с экспортным законодательством США. При этом эксперты не могут отправиться на передовую и помочь с ремонтом американской техники из-за ограничения на перемещения американских дипломатов без разрешения Белого дома, которое распространяется и на подрядчиков.

https://ria.ru/20241119/ssha-1984716323.html

https://ria.ru/20241119/pentagon-1984717067.html

https://ria.ru/20241119/ssha-1984664139.html

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