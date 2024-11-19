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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 19.11.2024
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04:31 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/vsu-1984501245.html
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 19.11.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Горловки, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T04:31
2024-11-19T04:31
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударными БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 01.25 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ с 00.05 по 00.15 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984451298.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, нато
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударными БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 01.25 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, ВСУ с 00.05 по 00.15 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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