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Мурманская область реализует более 100 проектов в рамках мастер-планов

Мурманская область реализует более 100 проектов в рамках мастер-планов - РИА Новости, 19.11.2024

Мурманская область реализует более 100 проектов в рамках мастер-планов

Власти Мурманской области приступили к практическому этапу реализации мастер-планов трех арктических агломераций. Список приоритетных проектов, которые... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:52

2024-11-19T14:52

2024-11-19T15:40

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мурманская область

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Власти Мурманской области приступили к практическому этапу реализации мастер-планов трех арктических агломераций. Список приоритетных проектов, которые планируется реализовать в ближайшие годы, насчитывает более 100 пунктов – это создание кампуса мирового уровня, возведение и капитальный ремонт больниц, ремонт школ и общежитий, строительство жилья и многое другое. О том, почему арктические мастер-планы – безусловный приоритет не только для региона, но и для всей страны, и о том, какие объекты появятся в Кольском Заполярье, в интервью РИА Новости рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.В перечень опорных населенных пунктов российской Арктики в Мурманской области, для которых по поручению президента РФ Владимира Путина подготовлены мастер-планы развития, вошли Мурманская агломерация (Мурманск, Кольский район и ЗАТО Североморск), Кировско-Апатитская агломерация (Кировск, Апатиты и Полярные Зори) и Мончегорская, в которых проживает более 70% населения региона.– Ольга Сергеевна, расскажите, пожалуйста, на какой стадии реализации сейчас находятся мастер-планы трех агломераций Кольского Заполярья?– Все мастер-планы в соответствии с поручением президента Российской Федерации были разработаны до 1 июля, а до 1 октября в правительство уже были направлены проекты долгосрочных комплексных планов социально-экономического развития. По сути, в этом документе зафиксирован перечень приоритетных мероприятий, который согласовывают федеральные министерства и ведомства, и уже под этот набор мероприятий выделяется финансирование.Как бы то ни было, мастер-план – это список всех потребностей города и материалы по обоснованию выделения финансирования этого списка. Каждый объект, проект или мероприятие должно быть обеспечено ресурсом, конкретным источником финансирования на реализацию. Это может быть финансирование в рамках нацпроектов – у нас их 19, других программ, но просто так, без этого финансового фундамента ни один объект из списка мастер-планов существовать не может.Кроме того, напомню, что на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин объявил, что на мастер-планы на Дальний Восток и на Арктику будет выделено 100 миллиардов рублей дополнительных лимитов инфраструктурных бюджетных кредитов. Эти бюджетные кредиты предоставляются региону на 15 лет под очень низкий процент и списываются за счет налоговых поступлений от этих инфраструктурных проектов.На первом заседании комиссии Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика" 13 ноября министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что 30 миллиардов рублей из этих лимитов будут направлены на реализацию проектов мастер-планов в Арктике.Правительством региона проведена большая работа с федеральными министерствами и ведомствами по концентрации ресурсов национальных проектов на наших мастер-планах. Губернатор Андрей Чибис лично встречался с министрами, чтобы зафиксировать приоритетность наших объектов в этих национальных проектах, и это приносит свои результаты.– Если говорить о конкретных объектах в рамках реализации мастер-планов, какие из них и за счет каких средств будут реализованы?– Сейчас мы можем сказать, что у нас сформирован пул приоритетных проектов, которые мы должны реализовать. По трем агломерациям их порядка 100 – этот список был сформирован на основе предложений жителей, дальше с ним работали эксперты.Понятно, что эти проекты без ресурсного обеспечения, сами по себе не живут, для каждого проекта нужно определить механизм финансирования. В условиях дефицита бюджета, сложных рыночных реалий ведется очень кропотливая работа именно по поиску этих источников, подбору программ совместно с федеральными ведомствами, структурирование с частными инвесторами.Один из ключевых проектов, о которых мы уже можем говорить предметно – это создание кампуса мирового уровня в городе Мурманске. Проект поддержан президентом России Владимиром Путиным, он дал прямое поручение о его создании, и это большая победа, потому что благодаря этому у нас нет необходимости участвовать в конкурсном отборе среди других кампусов, которые должны появиться.Концепция кампуса уже сформирована, Андрей Владимирович Чибис представлял ее на наблюдательном совете Мурманского арктического университета Денису Мантурову – первому заместителю председателя правительства Российской Федерации. Мы очень надеемся, что с 2026 года уже приступим к строительству.Или возьмем другой свежий пример. Уже вышло решение о том, что нам выделили инфраструктурный бюджетный кредит в рамках существующих лимитов на инженерную инфраструктуру под жилищный проект в Коле – это было необходимо, чтобы обеспечить девелоперский проект комплексного жилищного строительства, которые многие годы в нашем регионе не появлялись. И так с каждой конкретной задачей – нам нужно в первую очередь определить и подтвердить источник финансирования и дальше уже структурировать детально каждый проект.Сейчас мы ведем большую работу по строительству детской и ремонту взрослой областных больниц, мы прорабатываем детально каждый шаг. С этим запросом выступили сами жители, он обоснован и понятен. Мы уже сформулировали, что эти два учреждения должны находиться рядом. Но здесь огромное количество нюансов, задействованы разные ведомства.И еще один яркий пример – Мурманская область прошла отбор по созданию инжинирингового центра по направлению "Судоремонт" на базе Мурманского арктического университета. Нам уже выделили на это 300 миллионов рублей.Прошли отборы по капитальному ремонту детских садов, школ и колледжей. Получили квоту больше, чем планировалось изначально, тоже благодаря тому, что у нас есть мастер-планы, и благодаря тому, что наша территория определена как приоритетная для развития. И мастер-план в этом случае становится инструментом обоснования того, почему именно нам и на какие конкретно проекты нужно выделить финансирование, привлечь инвесторов.– А можно ли сказать, чего в мастер-планах больше – создания новых объектов или приведения в порядок существующих, какие потребности у Заполярья?– Любое решение, желание необходимо четко обосновать. Здесь мы благодарны коллегам с Дальнего Востока, которые уже наработали определенный опыт, который показал: фантазировать про новые стадионы, музеи, оперные театры можно, но, в первую очередь, нужно быть реалистами, должен быть рациональный подход, адекватный, сбалансированный.И мы, в первую очередь, должны не потерять то, что у нас есть на сегодняшний день, привести в порядок и при этом создавать новые драйверы развития. Поэтому в мастер-плане большой упор сделан на экономические проекты, на все, что связано с промышленностью.Это и развитие портовой инфраструктуры Мурманска, и создание индустриального парка в Мончегорске, и раскрытие научного и туристического потенциала Кировска. Был сделан большой задел в прошлом, наша задача – усиливать и давать новый толчок развития нашим городам.Кстати, большую роль в разработке мастер-планов сыграли жители, мы получали обратную связь при их формировании, ведь у северян были конкретные запросы: в первую очередь, жилье, здравоохранение, обеспечение инженерной инфраструктуры участков, которые были выделены под жилищное строительство.Важны и проекты, связанные с благоустройством. Если вернуться к вопросу об источниках финансирования, важное решение, которое было принято в поддержку реализации мастер-планов, – это изменения по условиям Всероссийского конкурса реализации лучших проектов формирования комфортной городской среды. По решению правительства, в нем смогут участвовать города с населением до 300 тысяч человек, то есть Мурманск теперь сможет участвовать в конкурсе, а поскольку приоритет будет отдаваться опорным населенным пунктам, то благодаря этому у нас больше шансов получить финансирование на благоустройство территорий города. Это позволит нам реализовать более масштабные проекты.Перечислить все проекты, конечно невозможно, упомяну еще модернизацию коммунальной инфраструктуры, взлетно- посадочных полос аэропортов Мурманска и Апатитов.Все это стало возможным именно благодаря мастер-планам, приоритезации и концентрации ресурсов.Недавно у председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина прошла стратегическая сессия по развитию Арктической зоны России. И опять же было зафиксировано, что объекты и мероприятия из мастер-планов должны в приоритетном порядке попадать в национальные проекты. Была зафиксирована необходимость дополнительных инициатив для развития Арктической зоны.– В Мурманской области реализуется стратегический план "На Севере – жить", основанный на инициативах самих жителей. Как соотносятся эти два плана, дополняют ли они друг друга?– Мастер-планы полностью интегрированы в план "На Севере – жить". Они являются составной частью, можно сказать, таким территориальным разрезом, потому что в плане есть общесистемные мероприятия, которые связаны с развитием региона в целом, отраслей, есть объекты, которые "приземлены" на конкретную территорию.Мастер-план отвечает как раз за "привязку" конкретных объектов к конкретным территориям, поэтому нельзя говорить о параллелях или пересечениях, а одно входит в состав другого – если учесть, что есть еще и нацпроекты, то получается в некотором роде такая "матрешка", которая позволяет посмотреть на развитие всего региона, отдельных сфер и конкретных территорий.Сейчас наша задача – сфокусироваться на опорных территориях для того, чтобы их вывести на другой уровень, по остальным работа тоже продолжается, там решаются системные вопросы, поддерживается текущее состояние, но не планируется масштабных проектов – абсолютно на все получить необходимые ресурсы сразу невозможно.Сейчас, учитывая бюджетные циклы, рассчитанные на три–шесть лет, мы находимся в стадии точечной настройки ресурсного обеспечения конкретных объектов. Кстати, надо сказать, что вкладываются не только государственные средства. Мастер-планы – это еще и инструмент привлечения инвесторов. В частности, все, что связано с жилищным строительством у нас, – это частные вложения. Мы же в свою очередь часть объектов сформулировали как инвестлоты и сопровождаем эти проекты с точки зрения создания инфраструктуры и решения административных вопросов.

https://ria.ru/20241115/tsentr-1983975324.html

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интервью, мурманская область, мурманск, арктика