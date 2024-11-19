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Каждый десятый пользователь донат-сервисов жертвует до 1500 рублей в месяц - РИА Новости, 19.11.2024
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05:33 19.11.2024 (обновлено: 05:41 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/vkuser-1984504770.html
Каждый десятый пользователь донат-сервисов жертвует до 1500 рублей в месяц
Каждый десятый пользователь донат-сервисов жертвует до 1500 рублей в месяц - РИА Новости, 19.11.2024
Каждый десятый пользователь донат-сервисов жертвует до 1500 рублей в месяц
Каждый десятый пользователь донатных сервисов ежемесячно жертвует от 500 до 1500 рублей, чаще всего поддерживают авторов образовательного и художественного... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T05:33
2024-11-19T05:41
общество
технологии
вконтакте
исследование
интернет
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Каждый десятый пользователь донатных сервисов ежемесячно жертвует от 500 до 1500 рублей, чаще всего поддерживают авторов образовательного и художественного контента, подсчитали для РИА Новости специалисты "ВКонтакте". "Чаще всего пользователи поддерживают образовательный контент - 26%, художественный (манга и анимация, комиксы, авторские переводы) - 25% и тематические проекты (исторические, литературные) - 14%... 73% опрошенных тратят от 301 до 500 рублей в месяц на поддержку авторов; 10% тратят от 501 до 1 500 рублей, 6% - от 1 501 до 3 000 рублей", — говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,2 тысячи россиян, оказывавших финансовую поддержку создателям контента за последние два года. При этом образование чаще поддерживают женщины и пользователи старше 25 лет, а авторские иллюстрации — люди от 18 до 25 лет. Тематические проекты, игровые, новостные каналы, авторскую музыку и подкасты чаще поддерживают мужчины. По подсчетам аналитиков, главной причиной, по которой россияне пользуются подобными сервисами, являются доступ к эксклюзивным материалам от автора и поддержка автора. На втором месте — желание выразить свое отношение к материалу, если он очень понравился, а на третьем — ранний доступ к материалам автора. Отмечается, что 66% пользователей, имевших опыт финансовой поддержки авторов контента, оказывают ее и в настоящее время. Тогда как 83% из них регулярно поддерживают двух-трех любимых авторов. Те, кто поддерживает четырех и более авторов, чаще используют несколько донатных сервисов. В свою очередь пользователи, оказывающие финансовую поддержку авторам, часто пользуются платными контентными сервисами: 50% платят за музыкальные стриминговые сервисы, у трети оформлена подписка на онлайн-кинотеатры, а 31% покупает образовательные курсы.
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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60
353
60
общество, технологии, вконтакте, исследование, интернет
Общество, Технологии, ВКонтакте, Исследование, Интернет
Каждый десятый пользователь донат-сервисов жертвует до 1500 рублей в месяц

"ВКонтакте": каждый десятый юзер донатных сервисов тратит от 500 до 1500 рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтраница социальной сети "Вконтакте" на экране смартфона
Страница социальной сети Вконтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Каждый десятый пользователь донатных сервисов ежемесячно жертвует от 500 до 1500 рублей, чаще всего поддерживают авторов образовательного и художественного контента, подсчитали для РИА Новости специалисты "ВКонтакте".
"Чаще всего пользователи поддерживают образовательный контент - 26%, художественный (манга и анимация, комиксы, авторские переводы) - 25% и тематические проекты (исторические, литературные) - 14%... 73% опрошенных тратят от 301 до 500 рублей в месяц на поддержку авторов; 10% тратят от 501 до 1 500 рублей, 6% - от 1 501 до 3 000 рублей", — говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,2 тысячи россиян, оказывавших финансовую поддержку создателям контента за последние два года.
Портрет пользователя
Портрет пользователя
Портрет пользователя
1 из 1
Портрет пользователя
1 из 1
При этом образование чаще поддерживают женщины и пользователи старше 25 лет, а авторские иллюстрации — люди от 18 до 25 лет. Тематические проекты, игровые, новостные каналы, авторскую музыку и подкасты чаще поддерживают мужчины.
По подсчетам аналитиков, главной причиной, по которой россияне пользуются подобными сервисами, являются доступ к эксклюзивным материалам от автора и поддержка автора. На втором месте — желание выразить свое отношение к материалу, если он очень понравился, а на третьем — ранний доступ к материалам автора.
Почему отправляют донаты
Почему отправляют донаты
Почему отправляют донаты
1 из 1
Почему отправляют донаты
1 из 1
Отмечается, что 66% пользователей, имевших опыт финансовой поддержки авторов контента, оказывают ее и в настоящее время. Тогда как 83% из них регулярно поддерживают двух-трех любимых авторов. Те, кто поддерживает четырех и более авторов, чаще используют несколько донатных сервисов. В свою очередь пользователи, оказывающие финансовую поддержку авторам, часто пользуются платными контентными сервисами: 50% платят за музыкальные стриминговые сервисы, у трети оформлена подписка на онлайн-кинотеатры, а 31% покупает образовательные курсы.
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