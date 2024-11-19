https://ria.ru/20241119/vertolety-1984514958.html

Два вертолета-косатки направятся в Магаданскую область

Два вертолета-косатки направятся в Магаданскую область - РИА Новости, 19.11.2024

Два вертолета-косатки направятся в Магаданскую область

"Вертолёты России" изготовили два новых Ми-8МТВ-1 для работы в Магаданской области, их покрасили в особую ливрею, имитирующую природный окрас косаток, машины... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T08:15

2024-11-19T08:15

2024-11-19T08:51

технологии

казань

магадан

магаданская область

ростех

вертолеты россии

казанский вертолетный завод

ми-8мтв-1

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. "Вертолёты России" изготовили два новых Ми-8МТВ-1 для работы в Магаданской области, их покрасили в особую ливрею, имитирующую природный окрас косаток, машины скоро направятся из Казани на Колыму, сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех изготовил два новых Ми-8МТВ-1 авиакомпании "Авиация Колымы". Техника получила эффектную ливрею, которая повторяет природный окрас китов-косаток. Машины построены Казанским вертолетным заводом в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК)", - говорится в сообщении. Отмечается, что косатки, которых часто можно увидеть в прибрежных водах региона, стали одним из неформальных символов Магадана. Ранее "Авиация Колымы" уже получила два вертолёта Ми-38 в такой же расцветке. "Сегодня, помимо надежности и эксплуатационных характеристик, заказчики часто обращают внимание на внешний вид техники. Мы видим, что такие решения, как промышленный дизайн и эффектные ливреи становятся все популярнее – это мировой тренд. Он находит отражение в новых продуктах, которые мы сразу проектируем с учетом моды, а также в технике, уже хорошо известной эксплуатантам. Один из примеров – новые Ми-8МТВ-1 в образе китов-косаток для Магаданской области", – рассказали в Ростехе. В пресс-службе уточнили, что надежные, проверенные Ми-8МТВ-1, которые могут работать в экстремальных погодных условиях, в ближайшее время отправятся из Казани в Магадан своим ходом. Они преодолеют 6,5 тысячи километров и пролетят над 11 городами России. Технике предстоит выполнять транспортные и грузовые рейсы, медицинскую эвакуацию, участвовать в тушении пожаров, лесоохране, мониторинге окружающей среды и решать другие задачи. "Мы совершим перелет силами двух экипажей с соответствующими остановками для дозаправок. Отмечу, что вертолеты серии Ми-8 – наши проверенные и надежные помощники – они находятся на безангарном хранении и просты в эксплуатации и обслуживании. В планах – оборудовать новые машины внешней подвеской и лебедочным устройством СЛГ-300, чтобы выполнять задачи по эвакуации с морских судов", – приводит пресс-служба слова гендиректора "Авиации Колымы" Дмитрия Санакоева. Вертолеты способны нести дополнительные наружные топливные баки емкостью 915 литров каждый для увеличения максимальной дальности полёта до 1050 километров без дозаправки. Также грузовые кабины "восьмерок" можно оборудовать медицинскими модулями для санитарных рейсов. Кроме того, вертолеты получили улучшенное светотехническое оборудование, которое повышает безопасность полетов в сложных условиях.

https://ria.ru/20240913/vertolet-1972434006.html

https://ria.ru/20241011/mi-171a3-1977576515.html

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магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, казань, магадан, магаданская область, ростех, вертолеты россии, казанский вертолетный завод, ми-8мтв-1, ми-38, ми-8 амтш