Два вертолета-косатки направятся в Магаданскую область
"Вертолеты России" изготовили два Ми-8МТВ-1 для работы в Магаданской области
Вертолет Ми-8МТВ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. "Вертолёты России" изготовили два новых Ми-8МТВ-1 для работы в Магаданской области, их покрасили в особую ливрею, имитирующую природный окрас косаток, машины скоро направятся из Казани на Колыму, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех изготовил два новых Ми-8МТВ-1 авиакомпании "Авиация Колымы". Техника получила эффектную ливрею, которая повторяет природный окрас китов-косаток. Машины построены Казанским вертолетным заводом в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК)", - говорится в сообщении.
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"Сегодня, помимо надежности и эксплуатационных характеристик, заказчики часто обращают внимание на внешний вид техники. Мы видим, что такие решения, как промышленный дизайн и эффектные ливреи становятся все популярнее – это мировой тренд. Он находит отражение в новых продуктах, которые мы сразу проектируем с учетом моды, а также в технике, уже хорошо известной эксплуатантам. Один из примеров – новые Ми-8МТВ-1 в образе китов-косаток для Магаданской области", – рассказали в Ростехе.
В пресс-службе уточнили, что надежные, проверенные Ми-8МТВ-1, которые могут работать в экстремальных погодных условиях, в ближайшее время отправятся из Казани в Магадан своим ходом. Они преодолеют 6,5 тысячи километров и пролетят над 11 городами России. Технике предстоит выполнять транспортные и грузовые рейсы, медицинскую эвакуацию, участвовать в тушении пожаров, лесоохране, мониторинге окружающей среды и решать другие задачи.
"Мы совершим перелет силами двух экипажей с соответствующими остановками для дозаправок. Отмечу, что вертолеты серии Ми-8 – наши проверенные и надежные помощники – они находятся на безангарном хранении и просты в эксплуатации и обслуживании. В планах – оборудовать новые машины внешней подвеской и лебедочным устройством СЛГ-300, чтобы выполнять задачи по эвакуации с морских судов", – приводит пресс-служба слова гендиректора "Авиации Колымы" Дмитрия Санакоева.
Вертолеты способны нести дополнительные наружные топливные баки емкостью 915 литров каждый для увеличения максимальной дальности полёта до 1050 километров без дозаправки. Также грузовые кабины "восьмерок" можно оборудовать медицинскими модулями для санитарных рейсов. Кроме того, вертолеты получили улучшенное светотехническое оборудование, которое повышает безопасность полетов в сложных условиях.
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