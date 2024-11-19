https://ria.ru/20241119/vagon-1984516511.html

В России создали вагон-купе для маломобильных граждан

В России создали вагон-купе для маломобильных граждан - РИА Новости, 19.11.2024

В России создали вагон-купе для маломобильных граждан

Вагон-купе только для проезда маломобильных граждан и их сопровождающих создали в России, его запустят 3 декабря в Международный день инвалидов, сообщили РИА... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T08:32

2024-11-19T08:32

2024-11-19T08:32

общество

федеральная пассажирская компания

всероссийское общество инвалидов

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вагон-купе только для проезда маломобильных граждан и их сопровождающих создали в России, его запустят 3 декабря в Международный день инвалидов, сообщили РИА Новости в Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД). Интерактивная инсталляция специального купейного вагона представлена ФПК в рамках выставки "Транспорт России", которая открывается во вторник в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Он предназначен исключительно для проезда маломобильных граждан и их сопровождающих. В отличие от существующих вагонов, здесь уже не одно, а четыре специализированных купе", - рассказали в ФПК. Таким образом, в вагоне могут одновременно проезжать 4 маломобильных пассажира и 4 сопровождающих. "Новая модель создана на базе купейного вагона, в котором проведен капитально-восстановительный ремонт и перепланировка внутреннего пространства. Спальные места здесь расположены параллельно окнам, благодаря этому увеличена площадь купе и коридора, появилось больше пространства для перемещения маломобильных пассажиров. Сами полки стали немного шире", - перечислили особенности вагона. Предусмотрено место для коляски и крепления костылей, а также столик и поручни. Кроме того, увеличена площадь туалетной комнаты. Вагон оборудован автоматизированными подъемниками для посадки и высадки маломобильных пассажиров, повсеместно размещены таблички с использованием шрифта Брайля для слабовидящих. "В создании и тестировании новинки принимали участие наши будущие пассажиры – представители Всероссийского общества инвалидов. Первый рейс вагона состоится 3 декабря в Международный день инвалидов. В дальнейшем он будет курсировать к городам юга страны, где маломобильные граждане проходят санаторно-курортное лечение", - добавили в ФПК.

https://ria.ru/20241111/putin-1983030158.html

https://ria.ru/20241109/rzhd-1982779627.html

https://ria.ru/20240905/invalidnost-1758209667.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, федеральная пассажирская компания, всероссийское общество инвалидов