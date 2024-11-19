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В России создали вагон-купе для маломобильных граждан - РИА Новости, 19.11.2024
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08:32 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/vagon-1984516511.html
В России создали вагон-купе для маломобильных граждан
В России создали вагон-купе для маломобильных граждан - РИА Новости, 19.11.2024
В России создали вагон-купе для маломобильных граждан
Вагон-купе только для проезда маломобильных граждан и их сопровождающих создали в России, его запустят 3 декабря в Международный день инвалидов, сообщили РИА... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T08:32
2024-11-19T08:32
общество
федеральная пассажирская компания
всероссийское общество инвалидов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вагон-купе только для проезда маломобильных граждан и их сопровождающих создали в России, его запустят 3 декабря в Международный день инвалидов, сообщили РИА Новости в Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД). Интерактивная инсталляция специального купейного вагона представлена ФПК в рамках выставки "Транспорт России", которая открывается во вторник в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Он предназначен исключительно для проезда маломобильных граждан и их сопровождающих. В отличие от существующих вагонов, здесь уже не одно, а четыре специализированных купе", - рассказали в ФПК. Таким образом, в вагоне могут одновременно проезжать 4 маломобильных пассажира и 4 сопровождающих. "Новая модель создана на базе купейного вагона, в котором проведен капитально-восстановительный ремонт и перепланировка внутреннего пространства. Спальные места здесь расположены параллельно окнам, благодаря этому увеличена площадь купе и коридора, появилось больше пространства для перемещения маломобильных пассажиров. Сами полки стали немного шире", - перечислили особенности вагона. Предусмотрено место для коляски и крепления костылей, а также столик и поручни. Кроме того, увеличена площадь туалетной комнаты. Вагон оборудован автоматизированными подъемниками для посадки и высадки маломобильных пассажиров, повсеместно размещены таблички с использованием шрифта Брайля для слабовидящих. "В создании и тестировании новинки принимали участие наши будущие пассажиры – представители Всероссийского общества инвалидов. Первый рейс вагона состоится 3 декабря в Международный день инвалидов. В дальнейшем он будет курсировать к городам юга страны, где маломобильные граждане проходят санаторно-курортное лечение", - добавили в ФПК.
https://ria.ru/20241111/putin-1983030158.html
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общество, федеральная пассажирская компания, всероссийское общество инвалидов
Общество, Федеральная пассажирская компания, Всероссийское общество инвалидов
В России создали вагон-купе для маломобильных граждан

В России создали вагон-купе для маломобильных граждан и их сопровождающих

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСкоростной поезд
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вагон-купе только для проезда маломобильных граждан и их сопровождающих создали в России, его запустят 3 декабря в Международный день инвалидов, сообщили РИА Новости в Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД).
Интерактивная инсталляция специального купейного вагона представлена ФПК в рамках выставки "Транспорт России", которая открывается во вторник в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
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"Он предназначен исключительно для проезда маломобильных граждан и их сопровождающих. В отличие от существующих вагонов, здесь уже не одно, а четыре специализированных купе", - рассказали в ФПК.
Таким образом, в вагоне могут одновременно проезжать 4 маломобильных пассажира и 4 сопровождающих.
"Новая модель создана на базе купейного вагона, в котором проведен капитально-восстановительный ремонт и перепланировка внутреннего пространства. Спальные места здесь расположены параллельно окнам, благодаря этому увеличена площадь купе и коридора, появилось больше пространства для перемещения маломобильных пассажиров. Сами полки стали немного шире", - перечислили особенности вагона.
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Предусмотрено место для коляски и крепления костылей, а также столик и поручни. Кроме того, увеличена площадь туалетной комнаты. Вагон оборудован автоматизированными подъемниками для посадки и высадки маломобильных пассажиров, повсеместно размещены таблички с использованием шрифта Брайля для слабовидящих.
"В создании и тестировании новинки принимали участие наши будущие пассажиры – представители Всероссийского общества инвалидов. Первый рейс вагона состоится 3 декабря в Международный день инвалидов. В дальнейшем он будет курсировать к городам юга страны, где маломобильные граждане проходят санаторно-курортное лечение", - добавили в ФПК.
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