https://ria.ru/20241119/uran-1984461736.html

Стратегический ход: Россия жестко ответила Вашингтону

Стратегический ход: Россия жестко ответила Вашингтону - РИА Новости, 19.11.2024

Стратегический ход: Россия жестко ответила Вашингтону

Москва временно ограничила поставки обогащенного урана в США. Меры ответные: в Вашингтоне ранее запретили российский урановый импорт, но оставили себе лазейку,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T08:00

2024-11-19T08:00

2024-11-19T08:04

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Елена Савельева. Москва временно ограничила поставки обогащенного урана в США. Меры ответные: в Вашингтоне ранее запретили российский урановый импорт, но оставили себе лазейку, чтобы при необходимости все равно получать стратегическое сырье. Как теперь им придется выкручиваться — в материале РИА Новости.Ответные мерыВпредь такие сделки оформляются только по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. "Речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции Соединенных Штатов", — уточнили в пресс-службе кабмина.Решение принято по указанию президента в ответ на американский запрет российской урановой продукции.В середине сентября Путин предложил правительству подумать над "определенными ограничениями поставок на внешний рынок" урана, титана и никеля, напомнив, что в некоторых странах создают стратегические запасы сырья.Так что это зеркальная мера, об ущербе интересам России речи нет, подчеркнул пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков."Успели или нет"В мае Джо Байден подписал закон о запрете до 2040 года импорта низкообогащенного урана из России. Однако до января 2028-го Минэнерго по согласованию с госсекретарем и министром финансов может выдавать разрешения на покупку, если нет других источников.Обогащенный уран американцы сами практически не производят. После распада СССР они подсели на российскую продукцию. Собственная атомная промышленность с тех пор пришла в упадок. Ядерных реакторов в США — около сотни. Потребление уранового концентрата — 25 тысяч тонн в год. Россия, Казахстан и Узбекистан обеспечивают примерно половину.Власти собираются вложить порядка трех миллиардов долларов в развитие инфраструктуры для обогащения урана, но это займет годы. Пока в США только один соответствующий объект — в Нью-Мексико, принадлежит британо-германо-голландскому консорциуму Urenco.Понимая, к чему все идет, отрасль загодя резко нарастила закупки. В 2023 году 702 тонны российского урана на 1,2 миллиарда долларов — на 43% больше, чем в 2022-м.Как утверждали в Вашингтоне, практически все АЭС на ближайшие годы топливом обеспечены. Однако, по оценкам независимых аналитиков, запасов хватит всего на год-полтора.Решение Москвы нацелено на уязвимую американскую отрасль. Россия контролирует почти половину мировых мощностей по производству ядерного топлива, и в прошлом году 25% обогащенного урана, использованного в США, были именно оттуда. Это создает риски для АЭС, на которые приходится пятая часть энергетического баланса страны, подчеркивают в Bloomberg.Мало альтернативПока с атомной энергетикой США ничего не случится, не считая потенциального роста урановых котировок в ближайшие месяцы. Но и это уже проблема."Фьючерс на уран (UXXc2) преодолел отметку в 80 долларов. Для сравнения: с 2014 по 2021 год было от 20 до 40", — указывает Глеб Стяжкин, инвестиционный аналитик Kas Capital.И это только начало неприятностей, поскольку Россия на мировом рынке ядерного топлива занимает ведущее положение, добавляет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт."Срок до 2028-го установили не просто так: к этому времени американцы намереваются создать собственное производство. Теперь же из-за российских санкций они фактически лишаются главного поставщика, а своей продукции еще нет", — подчеркивает Стяжкин.Единственный вариант — поиск других импортеров, что очень непросто. Канада, Австралия и Казахстан потенциально способны восполнить дефицит. Но понадобятся новые соглашения, вдобавок есть геополитические риски, создающие угрозу стабильности поставок.Не стоит особо полагаться и на Европу. Да, прошлогодний импорт из Великобритании вырос на 28%, Франция ввезла урана почти на 320 миллионов долларов (в 2022-м — всего на два миллиона). Однако, по данным Euroatom, ЕС сам получает 97% урана от Казахстана, Нигера и Канады.Вплоть до остановкиТак что удар по американскому энергетическому сектору получится ощутимым.Последствия проявятся уже в 2025 году, полагает Джонатан Хинце, президент аналитической компании UxC. В частности, по его словам, некоторые операторы реакторов могут просто остаться без топлива.О том же предупреждали научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар в статье для издания The Hill."Реакторы остановятся, и с учетом того, что более 20% генерирующих мощностей — атомные, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции", — писали они.Санкции Москвы затронут и другие страны, заставив их пересмотреть свои энергетические стратегии, отмечает Daily Wrap. Россия же опять с легкостью перенаправит экспортные потоки в страны Азии и Ближнего Востока, где спрос на ядерное топливо продолжает расти.

https://ria.ru/20241118/uran-1984366541.html

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экономика, сша, россия, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), евросоюз, уран, санкции в отношении россии