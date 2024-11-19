https://ria.ru/20241119/ukraina-1984652922.html

"Слишком поздно": на Западе заявили, что Украине уже ничего не поможет

"Слишком поздно": на Западе заявили, что Украине уже ничего не поможет - РИА Новости, 19.11.2024

"Слишком поздно": на Западе заявили, что Украине уже ничего не поможет

Решение США санкционировать удары вглубь территории России американскими дальнобойными ракетами было принято слишком поздно, чтобы изменить ход украинского... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:37

2024-11-19T16:37

2024-11-19T16:37

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Решение США санкционировать удары вглубь территории России американскими дальнобойными ракетами было принято слишком поздно, чтобы изменить ход украинского конфликта, передает агентство Reuters со ссылкой на экспертов."Решение принято с опозданием, и, как и в случае с другими решениями подобного рода, может оказаться неспособным существенно изменить ход боевых действий", — заявил старший научный сотрудник Фонда Карнеги* за международный мир в Вашингтоне Майкл Кофман.По данным агентства, также нет возможности узнать, как долго это решение останется в силе. Дональд Трамп уже давно критикует масштабы американской помощи Киеву и поклялся быстро положить конец конфликту, напоминает агентство.Как показал проведенный корреспондентом среди жителей Киева опрос, среди украинцев также доминирует мнение, что разрешение было дано слишком поздно"Это следовало использовать либо как превентивную меру, либо как резкую реакцию в феврале или марте 2022 года. Сейчас это не играет большой роли", — высказалась 21-летняя Ольга Коровячук.В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.В этот же день газета Le Figaro опубликовала материал, в котором говорилось, что Франция и Великобритания разрешили бить вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow. Тем не менее в понедельник статья, содержащая эту информацию, была удалена с сайта издания.Как заявил президент Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.*Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.

https://ria.ru/20241119/malinen-1984633642.html

https://ria.ru/20241119/nenavist-1984531970.html

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безопасность, в мире, украина, россия, сша, майкл кофман, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, владимир путин