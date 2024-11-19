https://ria.ru/20241119/ukraina-1984644534.html

Великобритания выделит 9,5 миллиона долларов на снабжение Украины дронами

Великобритания выделит 9,5 миллиона долларов на снабжение Украины дронами - РИА Новости, 19.11.2024

Великобритания выделит 9,5 миллиона долларов на снабжение Украины дронами

Великобритания выделит 7,5 миллионов фунтов (9,49 миллиона долларов) на снабжение Украины ударными и разведывательными дронами, говорится в заявлении... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:13

2024-11-19T16:13

2024-11-19T16:57

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Великобритания выделит 7,5 миллионов фунтов (9,49 миллиона долларов) на снабжение Украины ударными и разведывательными дронами, говорится в заявлении британского минобороны, опубликованном во вторник на сайте правительства страны."Сегодня правительство объявляет о новой военной помощи в размере 7,5 миллиона фунтов для (поставки - ред.) новых ударных и разведывательных дронов", - сказано в документе.По заявлению британских властей, средства будут выделены из обещанных Киеву ежегодно 3 миллиардов фунтов. Отмечается, что новые БПЛА будут профинансированы через коалицию по снабжению Украины дронами, которую возглавляют Британия и Латвия.Помимо этого, коалиция получит дополнительное финансирование в размере 16 миллионов фунтов, сообщило британское минобороны. Из них 10 миллионов выделит Германия, ещё по три миллиона - Канада и Люксембург, говорится в заявлении.Таким образом, общая сумма вложений в фонд коалиции составит 67 миллионов фунтов, из них 15 миллионов выделила Британия.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241028/japonija-1980521359.html

https://ria.ru/20241119/atacms-1984620972.html

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в мире, великобритания, украина, сергей лавров, нато, россия