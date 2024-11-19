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Украина надеется получить от МВФ еще 1,1 миллиарда долларов - РИА Новости, 19.11.2024
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15:34 19.11.2024 (обновлено: 15:36 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/ukraina-1984635052.html
Украина надеется получить от МВФ еще 1,1 миллиарда долларов
Украина надеется получить от МВФ еще 1,1 миллиарда долларов - РИА Новости, 19.11.2024
Украина надеется получить от МВФ еще 1,1 миллиарда долларов
Украина надеется получить от Международного валютного фонда (МВФ) еще 1,1 миллиарда долларов, заявил во вторник премьер-министр страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:34
2024-11-19T15:36
украина
денис шмыгаль
мвф
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Украина надеется получить от Международного валютного фонда (МВФ) еще 1,1 миллиарда долларов, заявил во вторник премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Шмыгаль в октябре сообщал, что Украина уже получила от МВФ около 1,1 миллиарда долларов. "Украина и МВФ договорились на экспертном уровне о шестом пересмотре программы в рамках механизма расширенного финансирования EFF. Это позволит нам привлечь в государственный бюджет еще 1,1 миллиарда долларов. Ожидаем, что исполнительный совет МВФ примет соответствующее решение в ближайшее время", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля. Общий объем четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) Украины в рамках действующей кредитной линии МВФ составляет 15,5 миллиарда долларов.
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украина, денис шмыгаль, мвф, в мире, сша
Украина, Денис Шмыгаль, МВФ, В мире, США
Украина надеется получить от МВФ еще 1,1 миллиарда долларов

Шмыгаль заявил, что Украина надеется получить от МВФ еще 1,1 миллиарда долларов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Украина надеется получить от Международного валютного фонда (МВФ) еще 1,1 миллиарда долларов, заявил во вторник премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Шмыгаль в октябре сообщал, что Украина уже получила от МВФ около 1,1 миллиарда долларов.
"Украина и МВФ договорились на экспертном уровне о шестом пересмотре программы в рамках механизма расширенного финансирования EFF. Это позволит нам привлечь в государственный бюджет еще 1,1 миллиарда долларов. Ожидаем, что исполнительный совет МВФ примет соответствующее решение в ближайшее время", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля.
Общий объем четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) Украины в рамках действующей кредитной линии МВФ составляет 15,5 миллиарда долларов.
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УкраинаДенис ШмыгальМВФВ миреСША
 
 
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