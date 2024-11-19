В ВСУ не подтвердили данные об ударах АTACMS вглубь России
В Генштабе ВСУ не подтвердили данные об ударах АTACMS вглубь России
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Генштабе ВСУ не подтвердили информацию о том, что украинские военные впервые применили дальнобойные ракеты АTACMS по территории России в международно признанных границах, сообщает во вторник украинский телеканал "24 канал".
Ранее во вторник украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах.
"24 канал" пытался получить комментарий Генштаба по этому поводу, однако там отметили, что не владеют такой информацией", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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