https://ria.ru/20241119/ukraina-1984626061.html

В ВСУ не подтвердили данные об ударах АTACMS вглубь России

В ВСУ не подтвердили данные об ударах АTACMS вглубь России - РИА Новости, 19.11.2024

В ВСУ не подтвердили данные об ударах АTACMS вглубь России

В Генштабе ВСУ не подтвердили информацию о том, что украинские военные впервые применили дальнобойные ракеты АTACMS по территории России в международно... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:06

2024-11-19T15:06

2024-11-19T15:06

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владимир путин

вооруженные силы украины

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жозеп боррель

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Генштабе ВСУ не подтвердили информацию о том, что украинские военные впервые применили дальнобойные ракеты АTACMS по территории России в международно признанных границах, сообщает во вторник украинский телеканал "24 канал". Ранее во вторник украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. "24 канал" пытался получить комментарий Генштаба по этому поводу, однако там отметили, что не владеют такой информацией", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241118/evrosoyuz-1984481990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, вооруженные силы украины, евросоюз, рбк (медиагруппа), жозеп боррель, джо байден, украина, сша, в мире