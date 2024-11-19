https://ria.ru/20241119/ukraina-1984575886.html
Решение Байдена затягивает конфликт на Украине, заявил Песков
Решение Байдена затягивает конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024
Решение Байдена затягивает конфликт на Украине, заявил Песков
Решение администрации действующего президента США Джо Байдена по затягиванию конфликта на Украине вызывает сожаление, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:46
2024-11-19T12:46
2024-11-19T12:46
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Решение администрации действующего президента США Джо Байдена по затягиванию конфликта на Украине вызывает сожаление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, администрация Байдена до последнего дня своих полномочий будет продолжать военную линию. "Во время своей предвыборной кампании (новый избранный президент США Дональд) Трамп говорил о мире. Он говорил не о войне. Так что во всем этом отношении он находится на противоположной стороне от администрации Байдена. Люди Байдена, да, они готовы сделать все только для того, чтобы эта война, к сожалению, продолжалась", - сообщил Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, джо байден, дмитрий песков
В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Дмитрий Песков
Решение Байдена затягивает конфликт на Украине, заявил Песков
Песков: решение Байдена по затягиванию конфликта на Украине вызывает сожаление