Рейтинг@Mail.ru
Решение Байдена затягивает конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/ukraina-1984575886.html
Решение Байдена затягивает конфликт на Украине, заявил Песков
Решение Байдена затягивает конфликт на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024
Решение Байдена затягивает конфликт на Украине, заявил Песков
Решение администрации действующего президента США Джо Байдена по затягиванию конфликта на Украине вызывает сожаление, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:46
2024-11-19T12:46
в мире
сша
украина
россия
джо байден
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154833/96/1548339612_0:203:2577:1652_1920x0_80_0_0_eb2c39a6e027777fad1d93fa9f252422.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Решение администрации действующего президента США Джо Байдена по затягиванию конфликта на Украине вызывает сожаление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, администрация Байдена до последнего дня своих полномочий будет продолжать военную линию. "Во время своей предвыборной кампании (новый избранный президент США Дональд) Трамп говорил о мире. Он говорил не о войне. Так что во всем этом отношении он находится на противоположной стороне от администрации Байдена. Люди Байдена, да, они готовы сделать все только для того, чтобы эта война, к сожалению, продолжалась", - сообщил Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
https://ria.ru/20241119/sallivan-1984525482.html
https://ria.ru/20241109/tramp-1982863533.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154833/96/1548339612_0:0:2577:1932_1920x0_80_0_0_0849e423243021ec05850b6370515f1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, джо байден, дмитрий песков
В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Дмитрий Песков
Решение Байдена затягивает конфликт на Украине, заявил Песков

Песков: решение Байдена по затягиванию конфликта на Украине вызывает сожаление

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Решение администрации действующего президента США Джо Байдена по затягиванию конфликта на Украине вызывает сожаление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, администрация Байдена до последнего дня своих полномочий будет продолжать военную линию.
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Салливан отказался признать участие США в конфликте на Украине
Вчера, 09:39
"Во время своей предвыборной кампании (новый избранный президент США Дональд) Трамп говорил о мире. Он говорил не о войне. Так что во всем этом отношении он находится на противоположной стороне от администрации Байдена. Люди Байдена, да, они готовы сделать все только для того, чтобы эта война, к сожалению, продолжалась", - сообщил Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".
Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
СМИ: Трамп планирует разорвать связи между Россией и еще тремя странами
9 ноября, 20:31
 
В миреСШАУкраинаРоссияДжо БайденДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала