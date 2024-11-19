https://ria.ru/20241119/ukraina-1984543723.html

Решение Байдена не повлияет на ход конфликта на Украине, пишет NYT

Решение Байдена не повлияет на ход конфликта на Украине, пишет NYT - РИА Новости, 19.11.2024

Решение Байдена не повлияет на ход конфликта на Украине, пишет NYT

Решение США позволить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ вряд ли повлияет на ход украинского конфликта, пишет газета New York Times со... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:06

2024-11-19T11:06

2024-11-19T11:31

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Решение США позволить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ вряд ли повлияет на ход украинского конфликта, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников и военных аналитиков. Как говорится в публикации издания, решение президента США Джо Байдена в краткосрочной перспективе может помочь ВСУ. "Но по мнению американских чиновников и военных аналитиков, его решение вряд ли изменит траекторию конфликта", - пишет издание. Президент РФ Владимир Путин, говоря ранее о специальной военной операции, заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ. Газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации ранее сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности и качественно новую ситуацию с точки зрения вовлеченности США в конфликт. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241118/ataki-1984462812.html

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россия, сша, украина, владимир путин, джо байден, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, в мире