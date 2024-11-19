https://ria.ru/20241119/ukraina-1984487904.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.11.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T00:20
2024-11-19T00:20
2024-11-19T00:20
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Сумской области звучит с 22.00 мск. Приблизительно к 23.00 она охватила Полтавскую и Черниговскую области, а примерно через час - Харьковскую и Днепропетровскую. Согласно карте, тревога звучит и в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984464848.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу