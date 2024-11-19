В Ростовской области предупредили об угрозе применения дальнобойного оружия
Слюсарь: угроза применения дальнобойного оружия ВСУ касается Ростова напрямую
Ростов. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. Угроза применения дальнобойного оружия Украиной напрямую касается Ростова, ближайший период будет непростой, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
"Дальнобойные ракеты - это другой вид угрозы. Это уже касается напрямую Ростова, всех предприятий, наших основных объектов, которые здесь расположены", - сказал он на заседании законодательного собрания региона.
Слюсарь призвал быть внимательными к текущей обстановке и учитывать, что "ближайший период будет очень непростой".
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.