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Агрессия неядерной страны при участии ядерной считается совместной угрозой
Агрессия неядерной страны при участии ядерной считается совместной угрозой - РИА Новости, 19.11.2024
Агрессия неядерной страны при участии ядерной считается совместной угрозой
Агрессия против РФ или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение, соответствующий указ... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:14
2024-11-19T15:14
2024-11-19T15:14
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Агрессия против РФ или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Агрессия против Российской Федерации и (или) ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Агрессия неядерной страны при участии ядерной считается совместной угрозой
Агрессия неядерной страны при участии ядерной считается совместным нападением