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"Ставка на ядерные ракеты". В Турции заговорили об угрозе у границ России
"Ставка на ядерные ракеты". В Турции заговорили об угрозе у границ России - РИА Новости, 19.11.2024
"Ставка на ядерные ракеты". В Турции заговорили об угрозе у границ России
США сознательно разжигают ядерный конфликт с Россией, размещая ракеты в Европе, такое мнение выразил председатель турецкого Фонда развития Крыма и Федерации... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T07:05
2024-11-19T07:05
2024-11-19T07:05
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. США сознательно разжигают ядерный конфликт с Россией, размещая ракеты в Европе, такое мнение выразил председатель турецкого Фонда развития Крыма и Федерации крымско-татарских культурных обществ Унвер Сель в статье для издания dikGAZETE."В разгар напряженности в отношениях между Россией и Западом, по мере продолжения конфликта на Украине США делают ставку на размещение ядерных ракет на территории стран ЕС. <...> Они сознательно разжигают напряженность на западных границах России", — заявил он.По словам политика, Штаты надеются провести "контролируемую эскалацию" конфликта с Москвой так, чтобы разрушительные последствия шагов Вашингтона полностью легли на союзников в Европе. Однако американские элиты не учитывают, что Россия будет рассматривать своим противником весь блок НАТО в случае потенциального столкновения с Западом. Таким образом, ядерные удары затронут не только Европу, но и США, подчеркнул Унвер Сель."Откровенно человеконенавистническое поведение Белого дома, готового принести в жертву гражданское население стран-союзников, может привести к неконтролируемой эскалации с катастрофическими последствиями глобального масштаба", — резюмировал Сель.В июле США сообщили, что с 2026 года начнут развертывание в ФРГ вооружений, которые будут включать SM-6 и "Томагавки", ранее размещавшиеся в основном на кораблях, и новые гиперзвуковые ракеты. Замглавы российского МИД Сергей Рябков тогда заявил, что Москва будет выбирать ответ на размещение ракет, не исключая никаких вариантов, в том числе развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные страны.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
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в мире, россия, сша, турция, европа, унвер сель, ядерное оружие, нато, сергей рябков, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, США, Турция, Европа, Унвер Сель, Ядерное оружие, НАТО, Сергей Рябков, Владимир Путин, Евросоюз
"Ставка на ядерные ракеты". В Турции заговорили об угрозе у границ России
dikGAZETE: США разжигают ядерный конфликт установкой ракет в Европе
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
США сознательно разжигают ядерный конфликт с Россией, размещая ракеты в Европе, такое мнение выразил председатель турецкого Фонда развития Крыма и Федерации крымско-татарских культурных обществ Унвер Сель в статье
для издания dikGAZETE.
"В разгар напряженности в отношениях между Россией и Западом, по мере продолжения конфликта на Украине США делают ставку на размещение ядерных ракет на территории стран ЕС. <...> Они сознательно разжигают напряженность на западных границах России", — заявил он.
По словам политика, Штаты надеются провести "контролируемую эскалацию" конфликта с Москвой так, чтобы разрушительные последствия шагов Вашингтона полностью легли на союзников в Европе. Однако американские элиты не учитывают, что Россия будет рассматривать своим противником весь блок НАТО в случае потенциального столкновения с Западом. Таким образом, ядерные удары затронут не только Европу, но и США, подчеркнул Унвер Сель.
"Откровенно человеконенавистническое поведение Белого дома, готового принести в жертву гражданское население стран-союзников, может привести к неконтролируемой эскалации с катастрофическими последствиями глобального масштаба", — резюмировал Сель.
В июле США сообщили, что с 2026 года начнут развертывание в ФРГ вооружений, которые будут включать SM-6 и "Томагавки", ранее размещавшиеся в основном на кораблях, и новые гиперзвуковые ракеты. Замглавы российского МИД Сергей Рябков
тогда заявил, что Москва
будет выбирать ответ на размещение ракет, не исключая никаких вариантов, в том числе развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении.
Президент России Владимир Путин
заявлял ранее, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные страны.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>