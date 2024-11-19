https://ria.ru/20241119/ugroza-1984510148.html

"Ставка на ядерные ракеты". В Турции заговорили об угрозе у границ России

"Ставка на ядерные ракеты". В Турции заговорили об угрозе у границ России - РИА Новости, 19.11.2024

"Ставка на ядерные ракеты". В Турции заговорили об угрозе у границ России

США сознательно разжигают ядерный конфликт с Россией, размещая ракеты в Европе, такое мнение выразил председатель турецкого Фонда развития Крыма и Федерации... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T07:05

2024-11-19T07:05

2024-11-19T07:05

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. США сознательно разжигают ядерный конфликт с Россией, размещая ракеты в Европе, такое мнение выразил председатель турецкого Фонда развития Крыма и Федерации крымско-татарских культурных обществ Унвер Сель в статье для издания dikGAZETE."В разгар напряженности в отношениях между Россией и Западом, по мере продолжения конфликта на Украине США делают ставку на размещение ядерных ракет на территории стран ЕС. <...> Они сознательно разжигают напряженность на западных границах России", — заявил он.По словам политика, Штаты надеются провести "контролируемую эскалацию" конфликта с Москвой так, чтобы разрушительные последствия шагов Вашингтона полностью легли на союзников в Европе. Однако американские элиты не учитывают, что Россия будет рассматривать своим противником весь блок НАТО в случае потенциального столкновения с Западом. Таким образом, ядерные удары затронут не только Европу, но и США, подчеркнул Унвер Сель."Откровенно человеконенавистническое поведение Белого дома, готового принести в жертву гражданское население стран-союзников, может привести к неконтролируемой эскалации с катастрофическими последствиями глобального масштаба", — резюмировал Сель.В июле США сообщили, что с 2026 года начнут развертывание в ФРГ вооружений, которые будут включать SM-6 и "Томагавки", ранее размещавшиеся в основном на кораблях, и новые гиперзвуковые ракеты. Замглавы российского МИД Сергей Рябков тогда заявил, что Москва будет выбирать ответ на размещение ракет, не исключая никаких вариантов, в том числе развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные страны.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, россия, сша, турция, европа, унвер сель, ядерное оружие, нато, сергей рябков, владимир путин, евросоюз