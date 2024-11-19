https://ria.ru/20241119/ufa-1984714425.html

В Уфе начали проверку после инцидента с двумя школьницами на квесте

В Уфе начали проверку после инцидента с двумя школьницами на квесте - РИА Новости, 19.11.2024

В Уфе начали проверку после инцидента с двумя школьницами на квесте

Следователи подключились к проверке инцидента с двумя школьницами, которые пострадали во время квеста в Уфе, сообщило управление СК по Башкирии. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T22:09

2024-11-19T22:09

2024-11-19T23:02

происшествия

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октябрьский район

уфа

следственный комитет россии (ск рф)

республика башкортостан

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УФА, 19 ноя — РИА Новости. Следователи подключились к проверке инцидента с двумя школьницами, которые пострадали во время квеста в Уфе, сообщило управление СК по Башкирии."В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение о том, что две несовершеннолетние девочки пострадали во время развлекательной игры — квеста. Сообщается, что аниматор, который был задействован в игре, применял электрошокер и физическую силу", — подчеркнули в ведомстве.Следственный отдел Октябрьского района Уфы организовал проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.Ранее в пресс-службе МВД по Башкирии сообщили РИА Новости, что организовали проверку и допросили актера квеста. Местные Telegram-каналы уточняли, что девочки получили травмы во время проведения этого мероприятия по случаю дня рождения сверстницы.

https://ria.ru/20241112/kvest-1983401137.html

россия

октябрьский район

уфа

республика башкортостан

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происшествия, россия, октябрьский район, уфа, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан