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В Уфе начали проверку после инцидента с двумя школьницами на квесте - РИА Новости, 19.11.2024
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22:09 19.11.2024 (обновлено: 23:02 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/ufa-1984714425.html
В Уфе начали проверку после инцидента с двумя школьницами на квесте
В Уфе начали проверку после инцидента с двумя школьницами на квесте - РИА Новости, 19.11.2024
В Уфе начали проверку после инцидента с двумя школьницами на квесте
Следователи подключились к проверке инцидента с двумя школьницами, которые пострадали во время квеста в Уфе, сообщило управление СК по Башкирии. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T22:09
2024-11-19T23:02
происшествия
россия
октябрьский район
уфа
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
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УФА, 19 ноя — РИА Новости. Следователи подключились к проверке инцидента с двумя школьницами, которые пострадали во время квеста в Уфе, сообщило управление СК по Башкирии."В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение о том, что две несовершеннолетние девочки пострадали во время развлекательной игры — квеста. Сообщается, что аниматор, который был задействован в игре, применял электрошокер и физическую силу", — подчеркнули в ведомстве.Следственный отдел Октябрьского района Уфы организовал проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.Ранее в пресс-службе МВД по Башкирии сообщили РИА Новости, что организовали проверку и допросили актера квеста. Местные Telegram-каналы уточняли, что девочки получили травмы во время проведения этого мероприятия по случаю дня рождения сверстницы.
https://ria.ru/20241112/kvest-1983401137.html
россия
октябрьский район
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происшествия, россия, октябрьский район, уфа, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан
Происшествия, Россия, Октябрьский район, Уфа, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Башкортостан
В Уфе начали проверку после инцидента с двумя школьницами на квесте

СК в Уфе подключился к проверке инцидента с двумя школьницами на квесте

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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УФА, 19 ноя — РИА Новости. Следователи подключились к проверке инцидента с двумя школьницами, которые пострадали во время квеста в Уфе, сообщило управление СК по Башкирии.
«
"В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение о том, что две несовершеннолетние девочки пострадали во время развлекательной игры — квеста. Сообщается, что аниматор, который был задействован в игре, применял электрошокер и физическую силу", — подчеркнули в ведомстве.
Следственный отдел Октябрьского района Уфы организовал проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Ранее в пресс-службе МВД по Башкирии сообщили РИА Новости, что организовали проверку и допросили актера квеста. Местные Telegram-каналы уточняли, что девочки получили травмы во время проведения этого мероприятия по случаю дня рождения сверстницы.
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ПроисшествияРоссияОктябрьский районУфаСледственный комитет России (СК РФ)Республика Башкортостан
 
 
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