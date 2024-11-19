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"Для стрельбы по Америке". В США испугались ответа России на удары ATACMS - РИА Новости, 19.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:28 19.11.2024 (обновлено: 04:34 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/udary-1984496956.html
"Для стрельбы по Америке". В США испугались ответа России на удары ATACMS
"Для стрельбы по Америке". В США испугались ответа России на удары ATACMS - РИА Новости, 19.11.2024
"Для стрельбы по Америке". В США испугались ответа России на удары ATACMS
Решение президента США Джо Байдена позволить Киеву наносить удары вглубь территории России американскими ракетами приближает мир к третьей мировой войне и... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T03:28
2024-11-19T04:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
джо байден
украина
владимир путин
жозеп боррель
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена позволить Киеву наносить удары вглубь территории России американскими ракетами приближает мир к третьей мировой войне и требует задуматься о последствиях зеркальной меры Москвы, заявил американский журналист и политический активист Чарли Кирк в социальной сети X."Байден пытается начать третью мировую. Это ненормально и совершенно безумно. &lt;...&gt; Представьте, если бы Россия поставила (кому-либо. — Прим. ред.) ракеты для стрельбы по Америке!" — написал он.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Позднее информацию СМИ подтвердил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. В Пентагоне и госдепартаменте США, в свою очередь, не стали комментировать эти сообщения.Как сообщил пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, разрешение на удары дальнобойным оружием, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно подобных шагов.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241119/atacms-1984492805.html
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в мире, россия, сша, джо байден, украина, владимир путин, жозеп боррель, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Джо Байден, Украина, Владимир Путин, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО
"Для стрельбы по Америке". В США испугались ответа России на удары ATACMS

Журналист Кирк: Байден начинает третью мировую войну

© Фото : Public domainОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : Public domain
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена позволить Киеву наносить удары вглубь территории России американскими ракетами приближает мир к третьей мировой войне и требует задуматься о последствиях зеркальной меры Москвы, заявил американский журналист и политический активист Чарли Кирк в социальной сети X.
"Байден пытается начать третью мировую. Это ненормально и совершенно безумно. <...> Представьте, если бы Россия поставила (кому-либо. — Прим. ред.) ракеты для стрельбы по Америке!" — написал он.
Президент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
"Пару дней назад". В США заметили странную деталь в решении по ATACMS
02:00
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Позднее информацию СМИ подтвердил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. В Пентагоне и госдепартаменте США, в свою очередь, не стали комментировать эти сообщения.
Как сообщил пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, разрешение на удары дальнобойным оружием, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно подобных шагов.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
© ИнфографикаМаксимальная дальность полета ракет GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
Максимальная дальность полета ракет GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
© Инфографика
Максимальная дальность полета ракет GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАДжо БайденУкраинаВладимир ПутинЖозеп БоррельЕвросоюзНАТО
 
 
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