"Для стрельбы по Америке". В США испугались ответа России на удары ATACMS
Журналист Кирк: Байден начинает третью мировую войну
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена позволить Киеву наносить удары вглубь территории России американскими ракетами приближает мир к третьей мировой войне и требует задуматься о последствиях зеркальной меры Москвы, заявил американский журналист и политический активист Чарли Кирк в социальной сети X.
"Байден пытается начать третью мировую. Это ненормально и совершенно безумно. <...> Представьте, если бы Россия поставила (кому-либо. — Прим. ред.) ракеты для стрельбы по Америке!" — написал он.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Позднее информацию СМИ подтвердил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. В Пентагоне и госдепартаменте США, в свою очередь, не стали комментировать эти сообщения.
Как сообщил пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, разрешение на удары дальнобойным оружием, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно подобных шагов.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
© ИнфографикаМаксимальная дальность полета ракет GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
© Инфографика
Максимальная дальность полета ракет GMLRS, ATACMS и Storm Shadow