https://ria.ru/20241119/udar-1984498205.html

Эксперт назвал последствия для Киева после ударов дальнобойными ракетами

Эксперт назвал последствия для Киева после ударов дальнобойными ракетами - РИА Новости, 19.11.2024

Эксперт назвал последствия для Киева после ударов дальнобойными ракетами

Если Украине удастся совершить атаки дальнобойными ракетами по российской территории, в ответ может быть принято решение об уничтожении центров принятия решений РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T03:30

2024-11-19T03:30

2024-11-19T03:30

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

игорь коротченко

владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Если Украине удастся совершить атаки дальнобойными ракетами по российской территории, в ответ может быть принято решение об уничтожении центров принятия решений в Киеве, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. "Если Украине удастся совершить атаку или серию атак по российской территории, может быть принято политическое решение об уничтожение ключевых центров принятия решений в Киеве", - сказал Коротченко. По словам эксперта, также в ответ на возможную атаку России дальнобойными ракетами может быть нанесен массированный удар с использованием крылатых ракет по объектам энергетической инфраструктуры Украины. "Это означает, что в преддверии зимы будут уничтожены все - то есть полностью и тотально - ключевые и иные объекты энергоинфраструктуры Украины с разрывом энерголиний с Западом, что сделает невозможным устойчивое существование системы военного и государственного управления страны аппаратом Зеленского", - пояснил Коротченко. Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241118/putin-1984364657.html

https://ria.ru/20241118/evrosoyuz-1984481990.html

https://ria.ru/20241119/udary-1984496956.html

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россия, украина, киев, игорь коротченко, владимир путин, джо байден, нато, в мире