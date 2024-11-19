https://ria.ru/20241119/turizm-1984696751.html

Власти Пензенской области будут развивать кластер событийного туризма

Власти Пензенской области будут развивать кластер событийного туризма - РИА Новости, 19.11.2024

Власти Пензенской области будут развивать кластер событийного туризма

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил правительству региона работать над развитием кластера событийного туризма. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T19:27

2024-11-19T19:27

2024-11-19T19:27

пензенская область

пензенская область

олег мельниченко

белинский

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ПЕНЗА, 19 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил правительству региона работать над развитием кластера событийного туризма. "Поручил работать над развитием в Пензенской области кластера событийного туризма. Летом мы впервые провели фестиваль военно-исторической реконструкции "Торуевское городище", который вызвал у людей огромный интерес, нужно развивать это направление. Поручил также искать новый формат для фестиваля "Золотаревское городище - перекресток цивилизаций". Есть планы по организации у нас фестиваля этнической музыки. Мы создаем инфраструктуру, ремонтируем музеи и приводим в порядок памятники, но только яркие события смогут привлечь в Пензенскую область гостей из других регионов", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Губернатор во вторник на заседании областного правительства отметил, что на территории Пензенской области есть еще немало интересных точек, где может быть развернут событийный туризм. "Это Наровчат с его древней историей. Это, я считаю, совершенно необоснованно забытый Вадинск-Керенск, это шикарный с исторической точки зрения город Белинский. Но нужно все так организовать, чтобы люди к нам приезжали... Нам нужен яркий кластер событийного туризма", - цитирует Мельниченко пресс-служба правительства региона. Также пресс-служба со ссылкой на министра культуры и туризма области уточняет, что в период с января по сентябрь 2024 года регион посетили 336 тысяч человек, а согласно экспертной оценке, к концу года суммарное количество туристов составит около 370 тысяч, что на 5% превысит показатель 2023 года.

https://ria.ru/20241118/kvadrokoptery-1984465668.html

https://ria.ru/20241107/melnichenko-1982381328.html

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пензенская область, олег мельниченко, белинский, туризм