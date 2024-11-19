https://ria.ru/20241119/trezvost-1984582968.html

Названа причина высокого уровня трезвости россиян

Названа причина высокого уровня трезвости россиян - РИА Новости, 19.11.2024

Названа причина высокого уровня трезвости россиян

Работа торговых сетей и легальных производителей алкоголя поспособствовала высокому уровню трезвости россиян, заявил основатель сети магазинов "Красное & Белое" РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T13:00

2024-11-19T13:00

2024-11-19T13:02

вологодская область

россия

вячеслав володин

георгий филимонов

госдума рф

красное & белое

рбк (медиагруппа)

общество

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Работа торговых сетей и легальных производителей алкоголя поспособствовала высокому уровню трезвости россиян, заявил основатель сети магазинов "Красное & Белое" Сергей Студенников в интервью РБК."У нас народ трезвый сегодня — и как раз благодаря работе, в первую очередь, легального ритейла и производителя", — рассказал предприниматель.По словам бизнесмена, миссия его компании направлена на то, чтобы поменять отношение россиян к алкоголю.Студенников также считает, что российское общество готово к мягким ограничениям продали алкоголя, но при этом он уверен, что потребитель не готов к ограничению времени продажи алкогольных напитков всего на два часа в день.Председатель Госдумы Вячеслав Володин 14 ноября обсудил с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым инициативы региона по ограничению продажи алкогольной продукции, сообщается на сайте Госдумы. Также на встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития Вологодской области и восстановления объектов историко-культурного наследия.

https://ria.ru/20241119/alkostop-1984493005.html

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вологодская область, россия, вячеслав володин, георгий филимонов, госдума рф, красное & белое, рбк (медиагруппа), общество