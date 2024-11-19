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Названа причина высокого уровня трезвости россиян - РИА Новости, 19.11.2024
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13:00 19.11.2024 (обновлено: 13:02 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/trezvost-1984582968.html
Названа причина высокого уровня трезвости россиян
Названа причина высокого уровня трезвости россиян - РИА Новости, 19.11.2024
Названа причина высокого уровня трезвости россиян
Работа торговых сетей и легальных производителей алкоголя поспособствовала высокому уровню трезвости россиян, заявил основатель сети магазинов "Красное & Белое" РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:00
2024-11-19T13:02
вологодская область
россия
вячеслав володин
георгий филимонов
госдума рф
красное & белое
рбк (медиагруппа)
общество
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Работа торговых сетей и легальных производителей алкоголя поспособствовала высокому уровню трезвости россиян, заявил основатель сети магазинов "Красное &amp; Белое" Сергей Студенников в интервью РБК."У нас народ трезвый сегодня — и как раз благодаря работе, в первую очередь, легального ритейла и производителя", — рассказал предприниматель.По словам бизнесмена, миссия его компании направлена на то, чтобы поменять отношение россиян к алкоголю.Студенников также считает, что российское общество готово к мягким ограничениям продали алкоголя, но при этом он уверен, что потребитель не готов к ограничению времени продажи алкогольных напитков всего на два часа в день.Председатель Госдумы Вячеслав Володин 14 ноября обсудил с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым инициативы региона по ограничению продажи алкогольной продукции, сообщается на сайте Госдумы. Также на встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития Вологодской области и восстановления объектов историко-культурного наследия.
https://ria.ru/20241119/alkostop-1984493005.html
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вологодская область, россия, вячеслав володин, георгий филимонов, госдума рф, красное & белое, рбк (медиагруппа), общество
Вологодская область, Россия, Вячеслав Володин, Георгий Филимонов, Госдума РФ, Красное & Белое, РБК (медиагруппа), Общество
Названа причина высокого уровня трезвости россиян

Бизнесмен Студенников назвал работу торговых сетей причиной трезвости россиян

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБармен наполняет бокал пивом Carlsberg
Бармен наполняет бокал пивом Carlsberg - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Бармен наполняет бокал пивом Carlsberg
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Работа торговых сетей и легальных производителей алкоголя поспособствовала высокому уровню трезвости россиян, заявил основатель сети магазинов "Красное & Белое" Сергей Студенников в интервью РБК.
«
"У нас народ трезвый сегодня — и как раз благодаря работе, в первую очередь, легального ритейла и производителя", — рассказал предприниматель.
По словам бизнесмена, миссия его компании направлена на то, чтобы поменять отношение россиян к алкоголю.
Студенников также считает, что российское общество готово к мягким ограничениям продали алкоголя, но при этом он уверен, что потребитель не готов к ограничению времени продажи алкогольных напитков всего на два часа в день.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 14 ноября обсудил с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым инициативы региона по ограничению продажи алкогольной продукции, сообщается на сайте Госдумы. Также на встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития Вологодской области и восстановления объектов историко-культурного наследия.
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Губернатор Филимонов объяснил выгоды сокращения времени продажи алкоголя
Вчера, 01:45
 
Вологодская областьРоссияВячеслав ВолодинГеоргий ФилимоновГосдума РФКрасное & БелоеРБК (медиагруппа)Общество
 
 
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