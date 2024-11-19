https://ria.ru/20241119/trevoga-1984672597.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.11.2024

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T17:49

2024-11-19T17:49

2024-11-19T17:49

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Полтавской, Днепропетровской и Черниговской областях была объявлена в промежуток с 17.08 мск по 17.20 мск. В Сумской и Харьковской областях она звучит порядка двух часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241119/atacms-1984620972.html

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днепропетровская область

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в мире, россия, днепропетровская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины