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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.11.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T17:49
2024-11-19T17:49
2024-11-19T17:49
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Полтавской, Днепропетровской и Черниговской областях была объявлена в промежуток с 17.08 мск по 17.20 мск. В Сумской и Харьковской областях она звучит порядка двух часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской, Сумской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу