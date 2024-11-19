Трамп оценил шансы Гетца стать генпрокурором США, пишут NYT
NYT: Трамп признает, что у Гетца мало шансов стать генпрокурором США
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп в частных разговорах признает, что у предложенного им кандидата на пост генерального прокурора США, политика-республиканца Мэтта Гетца, малые шансы на утверждение на этот пост сенатом, пишет издание New York Times.
"В частных разговорах в последние несколько дней избранный президент Дональд Трамп признавал, что его неоднозначно воспринятый кандидат на пост генпрокурора в лице Мэтта Гетца имеет мало шансов быть утвержденным сенатом (на этот пост - ред.)", - говорится в статье.
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При этом издание пишет, что Трамп в своих расчетах исходит из вероятной невозможности отвержения сенатом абсолютно всех его ставленников, а в случае отказа Гетцу стандарты "приемлемого" кандидата изменятся настолько, что сенат одобрит других предложенных им политиков, "ужаснувших" большую часть Вашингтона, подразумевая Тулси Габбард и Роберта Кеннеди-младшего.
Ранее 14 ноября телеканал NBC News сообщил, что предложение Трампа выдвинуть на пост главы министерства юстиции и генпрокурора конгрессмена Мэтта Гетца шокировало работников ведомства, а некоторые посчитали решение не иначе как "безумием". Позже, 17 ноября, NBC News со ссылкой на источники добавил, что более половины сенаторов-республиканцев США не поддерживают кандидатуру Гетца на пост генпрокурора страны и главы минюста.
По данным NBC News, Гетц, в отношении которого ранее велось федеральное расследование, закончившееся без предъявления обвинений, регулярно критиковал как минюст, так и ФБР, в том числе призывая лишить бюро финансирования и упразднить его. Как сообщается, дело, по которому проходил Гетц, касалось расследования преступной схемы, в результате которой в сексуальное рабство попала 17-летняя девушка. В 2023 году минюст принял решение прекратить расследование в отношении конгрессмена.
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Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.