https://ria.ru/20241119/tramp-1984605262.html

Лидеры стран G20 не стали обсуждать и упоминать Трампа, пишут СМИ

Лидеры стран G20 не стали обсуждать и упоминать Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2024

Лидеры стран G20 не стали обсуждать и упоминать Трампа, пишут СМИ

Лидеры стран G20 на саммите, который проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро, вопреки ожиданиям, не стали обсуждать и упоминать победившего на президентских... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:21

2024-11-19T14:21

2024-11-19T14:21

в мире

сша

рио-де-жанейро (город)

бразилия

дональд трамп

луис инасиу лула да силва

камала харрис

большая двадцатка

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Лидеры стран G20 на саммите, который проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро, вопреки ожиданиям, не стали обсуждать и упоминать победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, пишет газета Politico. Ранее издание сообщало со ссылкой на источник, что победа Трампа будет широко обсуждаться на встрече G20, рискуя превратить его в какофонию слухов. "Дональд Трамп, возможно, у всех на уме на G20, но ни у кого на устах", - пишет газета. Как отмечает издание, несмотря на то, что переизбрание Трампа имеет глубокое отношение практически ко всем текущим дискуссиям, никто на G20 не горит желанием его обсуждать. Помимо этого Трампа не упомянул никто из бразильских министров и чиновников, которые давали пресс-конференции для собравшихся СМИ в понедельник. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также не говорил о будущем президенте США в своих публичных выступлениях. При этом, по данным Politico, несмотря на все это, присутствие Трампа все равно ощущалось за кулисами. А дипломат одной из представленных на саммите стран заявил, что "на переговорах уже чувствуется отсутствие США", отметив при этом, что "люди парализованы страхом" из-за возвращения Трампа. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241119/trump-1984411783.html

https://ria.ru/20241119/ssha-1984423295.html

https://ria.ru/20241119/ssha-1984543222.html

сша

рио-де-жанейро (город)

бразилия

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в мире, сша, рио-де-жанейро (город), бразилия, дональд трамп, луис инасиу лула да силва, камала харрис, большая двадцатка, politico, nbc, выборы президента сша — 2024