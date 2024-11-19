https://ria.ru/20241119/tbilisi-1984517915.html
Ситуация в Тбилиси после разгона митингующих остается спокойной
Ситуация в Тбилиси после разгона митингующих остается спокойной - РИА Новости, 19.11.2024
Ситуация в Тбилиси после разгона митингующих остается спокойной
Ситуация в Тбилиси после того, как спецназ разогнал митингующих у здания госуниверситета, спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T08:50
2024-11-19T08:50
2024-11-19T09:08
в мире
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Ситуация в Тбилиси после того, как спецназ разогнал митингующих у здания госуниверситета, спокойная, передает корреспондент РИА Новости. Правоохранители вытеснили митингующих с изначальной локации, разобрав их палатки и очистив территорию. На данный момент протестующие не покидают центр города, но и стычек с полицией нет. Автомобильное движение возле университета, где были палатки, восстановлено. Митингующие заявили о планах провести "мобильный протест", то есть передвигаться по центральным частям столицы.
https://ria.ru/20241118/gruziya-1984457917.html
тбилиси
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Ситуация в Тбилиси после того, как спецназ разогнал митингующих
Ситуация в Тбилиси после того, как спецназ разогнал митингующих у здания госуниверситета, сейчас спокойная, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие не покидают центр города, но и стычек с полицией нет.
2024-11-19T08:50
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тбилиси
Ситуация в Тбилиси после разгона митингующих остается спокойной
Ситуация у университета в Тбилиси после разгона митингующих остается спокойной
ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Ситуация в Тбилиси после того, как спецназ разогнал митингующих у здания госуниверситета, спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
Правоохранители вытеснили митингующих с изначальной локации, разобрав их палатки и очистив территорию. На данный момент протестующие не покидают центр города, но и стычек с полицией нет.
Автомобильное движение возле университета, где были палатки, восстановлено.
Митингующие заявили о планах провести "мобильный протест", то есть передвигаться по центральным частям столицы.