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Ситуация в Тбилиси после разгона митингующих остается спокойной - РИА Новости, 19.11.2024
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08:50 19.11.2024 (обновлено: 09:08 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/tbilisi-1984517915.html
Ситуация в Тбилиси после разгона митингующих остается спокойной
Ситуация в Тбилиси после разгона митингующих остается спокойной - РИА Новости, 19.11.2024
Ситуация в Тбилиси после разгона митингующих остается спокойной
Ситуация в Тбилиси после того, как спецназ разогнал митингующих у здания госуниверситета, спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T08:50
2024-11-19T09:08
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Ситуация в Тбилиси после того, как спецназ разогнал митингующих у здания госуниверситета, спокойная, передает корреспондент РИА Новости. Правоохранители вытеснили митингующих с изначальной локации, разобрав их палатки и очистив территорию. На данный момент протестующие не покидают центр города, но и стычек с полицией нет. Автомобильное движение возле университета, где были палатки, восстановлено. Митингующие заявили о планах провести "мобильный протест", то есть передвигаться по центральным частям столицы.
https://ria.ru/20241118/gruziya-1984457917.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Ситуация в Тбилиси после того, как спецназ разогнал митингующих
Ситуация в Тбилиси после того, как спецназ разогнал митингующих у здания госуниверситета, сейчас спокойная, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие не покидают центр города, но и стычек с полицией нет.
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в мире, тбилиси
В мире, Тбилиси
Ситуация в Тбилиси после разгона митингующих остается спокойной

Ситуация у университета в Тбилиси после разгона митингующих остается спокойной

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ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Ситуация в Тбилиси после того, как спецназ разогнал митингующих у здания госуниверситета, спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
Правоохранители вытеснили митингующих с изначальной локации, разобрав их палатки и очистив территорию. На данный момент протестующие не покидают центр города, но и стычек с полицией нет.
Автомобильное движение возле университета, где были палатки, восстановлено.
Митингующие заявили о планах провести "мобильный протест", то есть передвигаться по центральным частям столицы.
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