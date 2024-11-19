https://ria.ru/20241119/svo-1984679862.html

Российские военные уничтожили два замаскированных автомобиля ВСУ

Российские военные уничтожили два замаскированных автомобиля ВСУ - РИА Новости, 19.11.2024

Российские военные уничтожили два замаскированных автомобиля ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения двух замаскированных автомобилей ВСУ артиллерией группировки войск "Север" в Харьковской области. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T18:10

2024-11-19T18:10

2024-11-19T18:10

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харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения двух замаскированных автомобилей ВСУ артиллерией группировки войск "Север" в Харьковской области. "Военнослужащими группировки войск "Север" в Харьковской области с помощью разведывательного беспилотника были выявлены два укрытых автомобиля ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на автомобили противника. Обнаруженные цели прямым попаданием были оперативно уничтожены артиллеристами группировки войск "Север", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241117/bespilotniki-1984268422.html

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Удар FPV-дрона по пикапу ВСУ в Харьковской области Разведчики группировки войск «Север» выявили замаскированный пикап ВСУ в лесополосе в Харьковской области. Цель была уничтожена расчетом FPV-дрона. 2024-11-19T18:10 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)