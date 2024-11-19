https://ria.ru/20241119/svo-1984679862.html
Российские военные уничтожили два замаскированных автомобиля ВСУ
Российские военные уничтожили два замаскированных автомобиля ВСУ - РИА Новости, 19.11.2024
Российские военные уничтожили два замаскированных автомобиля ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения двух замаскированных автомобилей ВСУ артиллерией группировки войск "Север" в Харьковской области. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T18:10
2024-11-19T18:10
2024-11-19T18:10
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения двух замаскированных автомобилей ВСУ артиллерией группировки войск "Север" в Харьковской области. "Военнослужащими группировки войск "Север" в Харьковской области с помощью разведывательного беспилотника были выявлены два укрытых автомобиля ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на автомобили противника. Обнаруженные цели прямым попаданием были оперативно уничтожены артиллеристами группировки войск "Север", - говорится в сообщении.
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Удар FPV-дрона по пикапу ВСУ в Харьковской области
Разведчики группировки войск «Север» выявили замаскированный пикап ВСУ в лесополосе в Харьковской области. Цель была уничтожена расчетом FPV-дрона.
2024-11-19T18:10
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили два замаскированных автомобиля ВСУ
Минобороны опубликовало кадры уничтожения двух замаскированных автомобилей ВСУ