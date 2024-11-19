https://ria.ru/20241119/svo-1984641246.html

Госдума приняла закон о списании кредитов с некоторых участников СВО

Госдума приняла закон о списании кредитов с некоторых участников СВО - РИА Новости, 19.11.2024

Госдума приняла закон о списании кредитов с некоторых участников СВО

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о прекращении кредитных обязательств для некоторых участников СВО. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:01

2024-11-19T16:01

2024-11-19T16:01

россия

госдума рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о прекращении кредитных обязательств для некоторых участников СВО. Законопроектом устанавливается, что кредитные обязательства мобилизованного, военнослужащего, проходившего военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ, заключивших не ранее 1 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и более для выполнения задач СВО, и их супругов прекращается. Обязательства прекращаются в случае, если до 1 декабря 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по этим обязательствам или в целях исполнения таких обязательств банку или иной кредитной организации выдан исполнительный документ. При этом обязательства прекращаются в части, не превышающей в совокупности 10 миллионов рублей, со дня заключения указанного контракта. В этом случае прекращается и исполнительное производство. Исполнительное производство прекращается также в случае прекращения обязательств должника по таким основаниям, как гибель мобилизованного (контрактника, добровольца) или объявление судом его умершим или признание его инвалидом I группы. Также уточняется перечень оснований приостановления исполнительного производства полностью или частично в отношении должника-гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, например, если такое лицо: принимает участие в спецоперации, является военнослужащим или лицом, имеющим специальное звание полиции, проходящим военную службу в войсках Росгвардии, сотрудником органов внутренних дел РФ, выполняющим задачи по оказанию содействия органам ФСБ России на участках, примыкающих к районам проведения СВО. При этом эти основания не будут распространяться на требования по обязательствам о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина, в том числе по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, а также на требования имущественного характера, возникшие в результате совершения коррупционных правонарушений. Также не будет взыскиваться исполнительский сбор по исполнительным документам в отношении должника-гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, при наличии указанных оснований. Кроме этого предусматривается, что на выплаты за участие в спецоперации обращение взыскания допускается также при исполнении требований по обязательствам о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина, в том числе по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, а также требований имущественного характера, возникших в результате совершения коррупционных правонарушений. Уточняется срок льготного периода по исполнению военнослужащим или членами его семьи своих обязательств по кредитным договорам – может равняться сроку мобилизации, сроку действия контракта или сроку участия военнослужащего в СВО, увеличенному на 180 дней. Уточняется срок возобновления исполнительного производства и исполнения исполнительных документов при возврате просроченной задолженности по кредитному договору – не ранее 180 дней после устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления. После принятия, закон вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

https://ria.ru/20240924/gosduma-1974416989.html

https://ria.ru/20241101/proekt-1981419642.html

https://ria.ru/20240911/gosduma-1972191499.html

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россия, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)