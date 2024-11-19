https://ria.ru/20241119/svo-1984641246.html
Госдума приняла закон о списании кредитов с некоторых участников СВО
Госдума приняла закон о списании кредитов с некоторых участников СВО - РИА Новости, 19.11.2024
Госдума приняла закон о списании кредитов с некоторых участников СВО
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о прекращении кредитных обязательств для некоторых участников СВО. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:01
2024-11-19T16:01
2024-11-19T16:01
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о прекращении кредитных обязательств для некоторых участников СВО. Законопроектом устанавливается, что кредитные обязательства мобилизованного, военнослужащего, проходившего военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ, заключивших не ранее 1 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и более для выполнения задач СВО, и их супругов прекращается. Обязательства прекращаются в случае, если до 1 декабря 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по этим обязательствам или в целях исполнения таких обязательств банку или иной кредитной организации выдан исполнительный документ. При этом обязательства прекращаются в части, не превышающей в совокупности 10 миллионов рублей, со дня заключения указанного контракта. В этом случае прекращается и исполнительное производство. Исполнительное производство прекращается также в случае прекращения обязательств должника по таким основаниям, как гибель мобилизованного (контрактника, добровольца) или объявление судом его умершим или признание его инвалидом I группы. Также уточняется перечень оснований приостановления исполнительного производства полностью или частично в отношении должника-гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, например, если такое лицо: принимает участие в спецоперации, является военнослужащим или лицом, имеющим специальное звание полиции, проходящим военную службу в войсках Росгвардии, сотрудником органов внутренних дел РФ, выполняющим задачи по оказанию содействия органам ФСБ России на участках, примыкающих к районам проведения СВО. При этом эти основания не будут распространяться на требования по обязательствам о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина, в том числе по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, а также на требования имущественного характера, возникшие в результате совершения коррупционных правонарушений. Также не будет взыскиваться исполнительский сбор по исполнительным документам в отношении должника-гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, при наличии указанных оснований. Кроме этого предусматривается, что на выплаты за участие в спецоперации обращение взыскания допускается также при исполнении требований по обязательствам о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина, в том числе по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, а также требований имущественного характера, возникших в результате совершения коррупционных правонарушений. Уточняется срок льготного периода по исполнению военнослужащим или членами его семьи своих обязательств по кредитным договорам – может равняться сроку мобилизации, сроку действия контракта или сроку участия военнослужащего в СВО, увеличенному на 180 дней. Уточняется срок возобновления исполнительного производства и исполнения исполнительных документов при возврате просроченной задолженности по кредитному договору – не ранее 180 дней после устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления. После принятия, закон вступает в силу с 1 декабря 2024 года.
https://ria.ru/20240924/gosduma-1974416989.html
https://ria.ru/20241101/proekt-1981419642.html
https://ria.ru/20240911/gosduma-1972191499.html
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россия, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Госдума приняла закон о списании кредитов с некоторых участников СВО
ГД приняла закон о прекращении кредитных обязательств для некоторых бойцов СВО
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о прекращении кредитных обязательств для некоторых участников СВО.
Законопроектом устанавливается, что кредитные обязательства мобилизованного, военнослужащего, проходившего военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ
, заключивших не ранее 1 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и более для выполнения задач СВО, и их супругов прекращается. Обязательства прекращаются в случае, если до 1 декабря 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по этим обязательствам или в целях исполнения таких обязательств банку или иной кредитной организации выдан исполнительный документ. При этом обязательства прекращаются в части, не превышающей в совокупности 10 миллионов рублей, со дня заключения указанного контракта. В этом случае прекращается и исполнительное производство.
Исполнительное производство прекращается также в случае прекращения обязательств должника по таким основаниям, как гибель мобилизованного (контрактника, добровольца) или объявление судом его умершим или признание его инвалидом I группы.
Также уточняется перечень оснований приостановления исполнительного производства полностью или частично в отношении должника-гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, например, если такое лицо: принимает участие в спецоперации, является военнослужащим или лицом, имеющим специальное звание полиции, проходящим военную службу в войсках Росгвардии
, сотрудником органов внутренних дел РФ, выполняющим задачи по оказанию содействия органам ФСБ
России на участках, примыкающих к районам проведения СВО. При этом эти основания не будут распространяться на требования по обязательствам о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина, в том числе по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, а также на требования имущественного характера, возникшие в результате совершения коррупционных правонарушений. Также не будет взыскиваться исполнительский сбор по исполнительным документам в отношении должника-гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, при наличии указанных оснований.
Кроме этого предусматривается, что на выплаты за участие в спецоперации обращение взыскания допускается также при исполнении требований по обязательствам о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина, в том числе по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, а также требований имущественного характера, возникших в результате совершения коррупционных правонарушений.
Уточняется срок льготного периода по исполнению военнослужащим или членами его семьи своих обязательств по кредитным договорам – может равняться сроку мобилизации, сроку действия контракта или сроку участия военнослужащего в СВО, увеличенному на 180 дней.
Уточняется срок возобновления исполнительного производства и исполнения исполнительных документов при возврате просроченной задолженности по кредитному договору – не ранее 180 дней после устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления.
После принятия, закон вступает в силу с 1 декабря 2024 года.