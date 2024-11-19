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Хинштейн отреагировал на инцидент с угрожавшим участнику СВО таксистом - РИА Новости, 19.11.2024
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14:25 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/svo-1984607170.html
Хинштейн отреагировал на инцидент с угрожавшим участнику СВО таксистом
Хинштейн отреагировал на инцидент с угрожавшим участнику СВО таксистом - РИА Новости, 19.11.2024
Хинштейн отреагировал на инцидент с угрожавшим участнику СВО таксистом
Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил проверить гражданство и разрешение на оружие у таксиста в Тобольске, который угрожал пассажиру пистолетом. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:25
2024-11-19T14:25
происшествия
тобольск
россия
сирия
александр хинштейн
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил проверить гражданство и разрешение на оружие у таксиста в Тобольске, который угрожал пассажиру пистолетом. "В Тобольске таксист с ваххабитской бородкой во время поездки приставил пистолет к голове ветерана СВО и угрожал застрелить... Во-первых, было бы неплохо проверить гражданство этого воинствующего таксиста", - написал он в своем Telegram-канале. Также депутат отметил, что нужно проверить, есть ли у таксиста разрешение на хранение оружия, которым он угрожал пассажиру. "Совершенно точно здесь усматривается 119 статья УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", - отметил Хинштейн. Парламентарий предложил выяснить, с кем таксист заключает контракты на устранение тех, "кто был в Сирии и на СВО". "Надеюсь, что следственные и правоохранительные органы найдут этого субъекта, а уголовное дело не заставит себя ждать", - заключил он.
https://ria.ru/20241025/mvd-1980123738.html
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происшествия, тобольск, россия, сирия, александр хинштейн, госдума рф
Происшествия, Тобольск, Россия, Сирия, Александр Хинштейн, Госдума РФ
Хинштейн отреагировал на инцидент с угрожавшим участнику СВО таксистом

Хинштейн предложил проверить гражданство таксиста, угрожавшего участнику СВО

© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
Александр Хинштейн . Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил проверить гражданство и разрешение на оружие у таксиста в Тобольске, который угрожал пассажиру пистолетом.
"В Тобольске таксист с ваххабитской бородкой во время поездки приставил пистолет к голове ветерана СВО и угрожал застрелить... Во-первых, было бы неплохо проверить гражданство этого воинствующего таксиста", - написал он в своем Telegram-канале.
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Также депутат отметил, что нужно проверить, есть ли у таксиста разрешение на хранение оружия, которым он угрожал пассажиру.
"Совершенно точно здесь усматривается 119 статья УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", - отметил Хинштейн.
Парламентарий предложил выяснить, с кем таксист заключает контракты на устранение тех, "кто был в Сирии и на СВО".
"Надеюсь, что следственные и правоохранительные органы найдут этого субъекта, а уголовное дело не заставит себя ждать", - заключил он.
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ПроисшествияТобольскРоссияСирияАлександр ХинштейнГосдума РФ
 
 
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