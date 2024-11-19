https://ria.ru/20241119/svo-1984582067.html

Песков рассказал, когда закончится СВО

Песков рассказал, когда закончится СВО - РИА Новости, 19.11.2024

Песков рассказал, когда закончится СВО

Специальная военная операция закончится, когда Россия достигнет своих целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече "Новые... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:57

2024-11-19T12:57

2024-11-19T12:57

специальная военная операция на украине

россия

индия

дмитрий песков

безопасность

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Специальная военная операция закончится, когда Россия достигнет своих целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России"."Я не думаю, что возможно ответить на вопрос, когда это может закончиться, когда это может подойти к концу. Но единственное, что я могу вам сказать, это то, что этому придет конец, как только мы достигнем наших целей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда может завершиться СВО.Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

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россия, индия, дмитрий песков, безопасность