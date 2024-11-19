https://ria.ru/20241119/sumy-1984710013.html

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 19.11.2024

В Сумах прогремел взрыв

Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T21:16

2024-11-19T21:16

2024-11-19T21:16

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога. Она также объявлена в Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях. "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241119/vzryv--1984652293.html

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украина

сумская область

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в мире, сумы, украина, сумская область, вооруженные силы рф, россия