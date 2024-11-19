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В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 19.11.2024
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T21:16
2024-11-19T21:16
2024-11-19T21:16
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога. Она также объявлена в Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях. "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241119/vzryv--1984652293.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Россия