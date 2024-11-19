https://ria.ru/20241119/sudan-1984503706.html

Российские компании могут освоить до 22 месторождений нефти в Судане

Российские компании могут освоить до 22 месторождений нефти в Судане - РИА Новости, 19.11.2024

Российские компании могут освоить до 22 месторождений нефти в Судане

Российские энергетические компании могут освоить до 22 нефтяных месторождений на территории Судана, сообщил РИА Новости министр энергетики и нефти Судана... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T05:11

2024-11-19T05:11

2024-11-19T05:11

в мире

судан

хартум (город)

россия

сергей цивилев

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Российские энергетические компании могут освоить до 22 нефтяных месторождений на территории Судана, сообщил РИА Новости министр энергетики и нефти Судана Мухиддин ан-Наим Саид. В минувшую среду министр энергетики и нефти Судана Мухиддин ан-Наим Саид прибыл в Россию в сопровождении руководства нефтяных компаний. Со слов российского министерства энергетики, глава ведомства Сергей Цивилев провёл переговоры с суданским коллегой, в ходе которых были рассмотрены перспективы совместных проектов. "В Судане есть 22 отдельных месторождения (нефти – ред.), более 70% из которых расположены в безопасных районах, на севере, на востоке, в Хартуме и к северу от Хартума, большинство находятся в безопасных районах, и российские компании были приглашены для проведения разведки", - сказал ан-Наим Саид. В Судане с 15 апреля 2023 года идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.

https://ria.ru/20241119/sudan-1984500333.html

судан

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в мире, судан, хартум (город), россия, сергей цивилев