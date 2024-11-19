https://ria.ru/20241119/sudan-1984500333.html
Судан договорился с "Силовыми машинами" о поставке турбин для ГЭС
Судан договорился с "Силовыми машинами" о поставке турбин для ГЭС - РИА Новости, 19.11.2024
Судан договорился с "Силовыми машинами" о поставке турбин для ГЭС
Судан договорился с российской компанией "Силовые машины" о поставке новых турбин для гидроэлектростанции (ГЭС) в Мерове и модернизации ряда других ГЭС страны,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T04:13
2024-11-19T04:13
2024-11-19T04:13
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Судан договорился с российской компанией "Силовые машины" о поставке новых турбин для гидроэлектростанции (ГЭС) в Мерове и модернизации ряда других ГЭС страны, сообщил РИА Новости министр энергетики и нефти республики Мухиддин ан-Наим Саид. В минувшую среду министр энергетики и нефти Судана Мухиддин ан-Наим Саид прибыл в Россию в сопровождении руководства нефтяных компаний. По информации от российского министерства энергетики, глава ведомства Сергей Цивилев провел переговоры с суданским коллегой, в ходе которых были рассмотрены перспективы совместных проектов. "В сфере электроэнергетики мы достигли соглашения с российской компанией "Силовые машины" о поставке турбин на ГЭС в Мерове для увеличения производства гидроэлектроэнергии в Судане… Есть также ГЭС в Розейресе, Сеннаре и Сетите, и мы договорились с ними ("Силовые машины" – ред.) об их модернизации. Гидроэлектроэнергия составляет 70% производства электроэнергии в Судане", - сказал ан-Наим Саид.
https://ria.ru/20241113/sudan-1983627058.html
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экономика, цены на нефть, судан, россия, сергей цивилев, силовые машины
Экономика, Цены на нефть, Судан, Россия, Сергей Цивилев, Силовые машины
Судан договорился с "Силовыми машинами" о поставке турбин для ГЭС
Судан договорился с "Силовыми машинами" о поставке турбин для ГЭС в Мерове