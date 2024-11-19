https://ria.ru/20241119/sudan-1984497381.html

Судан договорился о стратегическом партнерстве с российскими компаниями

Судан договорился о стратегическом партнерстве с российскими компаниями - РИА Новости, 19.11.2024

Судан договорился о стратегическом партнерстве с российскими компаниями

Судан договорился о стратегическом партнёрстве в области нефтяной промышленности с рядом крупных российских энергетических компаний, сообщил РИА Новости министр РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T03:08

2024-11-19T03:08

2024-11-19T03:09

в мире

судан

экономика

россия

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Судан договорился о стратегическом партнёрстве в области нефтяной промышленности с рядом крупных российских энергетических компаний, сообщил РИА Новости министр энергетики и нефти Судана Мухиддин ан-Наим Саид.В минувшую среду министр энергетики и нефти Судана Мухиддин ан-Наим Саид прибыл в Россию в сопровождении руководства нефтяных компаний. Со слов российского министерства энергетики, глава ведомства Сергей Цивилев провёл переговоры с суданским коллегой, в ходе которых были рассмотрены перспективы совместных проектов."Мы были на встрече с министром... и договорились, что "Роснефть" и ПАО "Силовые машины", работающая в области электроэнергетики, и другие крупные нефтяные компании будут нашими стратегическими партнерами в нефтяной отрасли Судана", - сказал ан-Наим Саид.

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в мире, судан, экономика, россия, роснефть