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Судан договорился о стратегическом партнерстве с российскими компаниями - РИА Новости, 19.11.2024
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03:08 19.11.2024 (обновлено: 03:09 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/sudan-1984497381.html
Судан договорился о стратегическом партнерстве с российскими компаниями
Судан договорился о стратегическом партнерстве с российскими компаниями - РИА Новости, 19.11.2024
Судан договорился о стратегическом партнерстве с российскими компаниями
Судан договорился о стратегическом партнёрстве в области нефтяной промышленности с рядом крупных российских энергетических компаний, сообщил РИА Новости министр РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T03:08
2024-11-19T03:09
в мире
судан
экономика
россия
роснефть
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Судан договорился о стратегическом партнёрстве в области нефтяной промышленности с рядом крупных российских энергетических компаний, сообщил РИА Новости министр энергетики и нефти Судана Мухиддин ан-Наим Саид.В минувшую среду министр энергетики и нефти Судана Мухиддин ан-Наим Саид прибыл в Россию в сопровождении руководства нефтяных компаний. Со слов российского министерства энергетики, глава ведомства Сергей Цивилев провёл переговоры с суданским коллегой, в ходе которых были рассмотрены перспективы совместных проектов."Мы были на встрече с министром... и договорились, что "Роснефть" и ПАО "Силовые машины", работающая в области электроэнергетики, и другие крупные нефтяные компании будут нашими стратегическими партнерами в нефтяной отрасли Судана", - сказал ан-Наим Саид.
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в мире, судан, экономика, россия, роснефть
В мире, Судан, Экономика, Россия, Роснефть
Судан договорился о стратегическом партнерстве с российскими компаниями

Судан договорился о стратегическом партнерстве с российскими компаниями

© РИА Новости / Денис Малков Флаг Судана
Флаг Судана - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Денис Малков
Флаг Судана . Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Судан договорился о стратегическом партнёрстве в области нефтяной промышленности с рядом крупных российских энергетических компаний, сообщил РИА Новости министр энергетики и нефти Судана Мухиддин ан-Наим Саид.
В минувшую среду министр энергетики и нефти Судана Мухиддин ан-Наим Саид прибыл в Россию в сопровождении руководства нефтяных компаний. Со слов российского министерства энергетики, глава ведомства Сергей Цивилев провёл переговоры с суданским коллегой, в ходе которых были рассмотрены перспективы совместных проектов.
"Мы были на встрече с министром... и договорились, что "Роснефть" и ПАО "Силовые машины", работающая в области электроэнергетики, и другие крупные нефтяные компании будут нашими стратегическими партнерами в нефтяной отрасли Судана", - сказал ан-Наим Саид.
 
В миреСуданЭкономикаРоссияРоснефть
 
 
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