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В Москве будут судить боевиков ВСУ, незаконно вторгшихся в Курскую область - РИА Новости, 19.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:47 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/sud-1984638278.html
В Москве будут судить боевиков ВСУ, незаконно вторгшихся в Курскую область
В Москве будут судить боевиков ВСУ, незаконно вторгшихся в Курскую область - РИА Новости, 19.11.2024
В Москве будут судить боевиков ВСУ, незаконно вторгшихся в Курскую область
Семь украинских боевиков, незаконно вторгшихся в Курскую область, предстанут перед военным судом в Москве, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:47
2024-11-19T15:47
специальная военная операция на украине
россия
курская область
москва
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Семь украинских боевиков, незаконно вторгшихся в Курскую область, предстанут перед военным судом в Москве, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "В военной прокуратуре Московского военного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военнослужащих 202 батальона 103 бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Анатолия Волошина, Владимира Аршулика, Сергея Караева, Александра Дойчука, Зиновия Сигерича, Андриана Кульбабы и Олега Вовка. Они обвиняются по пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление иных тяжких последствий)", - говорится в сообщении. О завершении расследования дела СК РФ сообщал 7 ноября. Генпрокуратура уточняет, что дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд в Москве для рассмотрения по существу. По версии следствия, в начале августа вооруженные стрелковым и крупнокалиберным оружием, с использованием взрывных устройств украинские военные, нарушая суверенитет России, незаконно вторглись на территорию Кореневского района Курской области для террористической деятельности. Отмечается, что они оборудовали огневые позиции, развернули командный пункт в одном из захваченных частных домов. Воздействуя на органы государственной власти и органы местного самоуправления, они неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, запрещали последним передвигаться и пользоваться телефонной связью, препятствовали их эвакуации. Все обвиняемые с 13 по 15 сентября были задержаны российскими военнослужащими. Ленинским районным судом Курска им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
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россия, курская область, москва, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ
В Москве будут судить боевиков ВСУ, незаконно вторгшихся в Курскую область

В Москве будут судить 7 боевиков ВСУ, незаконно вторгшихся в Курскую область

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Семь украинских боевиков, незаконно вторгшихся в Курскую область, предстанут перед военным судом в Москве, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"В военной прокуратуре Московского военного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военнослужащих 202 батальона 103 бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Анатолия Волошина, Владимира Аршулика, Сергея Караева, Александра Дойчука, Зиновия Сигерича, Андриана Кульбабы и Олега Вовка. Они обвиняются по пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление иных тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Украина решилась на беспрецедентный шаг
15 ноября, 08:00
О завершении расследования дела СК РФ сообщал 7 ноября.
Генпрокуратура уточняет, что дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд в Москве для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в начале августа вооруженные стрелковым и крупнокалиберным оружием, с использованием взрывных устройств украинские военные, нарушая суверенитет России, незаконно вторглись на территорию Кореневского района Курской области для террористической деятельности.
Отмечается, что они оборудовали огневые позиции, развернули командный пункт в одном из захваченных частных домов. Воздействуя на органы государственной власти и органы местного самоуправления, они неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, запрещали последним передвигаться и пользоваться телефонной связью, препятствовали их эвакуации.
Все обвиняемые с 13 по 15 сентября были задержаны российскими военнослужащими.
Ленинским районным судом Курска им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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