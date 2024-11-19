https://ria.ru/20241119/sud-1984507097.html
Суд завершил слушания по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе
Суд завершил слушания по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе - РИА Новости, 19.11.2024
Суд завершил слушания по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе
Одинцовский суд Московской области закончил слушать позиции сторон в прениях по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в элитном поселке "Сады Майендорф" в... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T06:07
2024-11-19T06:07
2024-11-19T06:07
жилье
барвиха
россия
московская область (подмосковье)
генеральная прокуратура рф
минмособлимущество
уралхим
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 19 ноя - РИА Новости. Одинцовский суд Московской области закончил слушать позиции сторон в прениях по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в элитном поселке "Сады Майендорф" в Барвихе, решение ожидается на следующей неделе, сообщили РИА Новости в суде. "В понедельник, 18 ноября, завершились прения сторон, на 25 ноября назначены реплики, после чего суд уйдет на решение по иску", - сказал собеседник агентства. Прения сторон у суда заняли два полноценных дня заседаний. В своих позициях генпрокуратура продолжала настаивать на законности иска, а также, что работы по договору о реставрации памятника-усадьбы Майендорфа не были доведены до конца, а значит, земли получены незаконно. Кроме того, в ходе заседаний истец указывал, что земли были проданы в 2001 году якобы по заниженной в 236 раз стоимости. В свою очередь ответчики настаивали на законности сделки, что земельные участки выбыли из владения государством, так как были переданы в счёт возмещения понесённых инвестором затрат на реставрацию памятника по исполненному договору. Кроме того, Минмособлимущество еще летом представило отзыв (имеется в распоряжении РИА Новости), в котором указало, что "правительство Московской области и Минмособлимущество при принятии решений и заключения договора купли-продажи земельного участка полагали, что добровольный отказ Управделами президента и санатория Барвиха от права постоянного бессрочного пользования на земельный участок площадью 99 га был сделан в пределах компетенции, установленной пунктом 4 Указа президента РФ от 7 августа 2000 года", а сделка проведена в полном соответствии с законом. В иске Генпрокуратура указывает, что Управление делами президента, два его подведомственных учреждения - ФГУП Клинический санаторий "Барвиха" и ФГБУ "Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс" - и организация "Кантри-Про" вступили в сговор для изъятия рекреационных земель исторического памятника XIX века усадьбы "Майендорф" и коммерческой застройки, для чего был заключен инвестконтракт, согласно которому "занятые лесом земли выпали из собственности государства и были определены под жилищную застройку". Также ответчики должны были провести реконструкцию памятника, которой был расположен на территории санатория Барвиха, но не выполнили ее в полном объеме, считает прокуратура. Ответчиками по делу проходят бывший владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин, предприниматель Алексей Богачев, владелица салона цветов и жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова и другие. К иску привлечены третьи лица: администрация Одинцовского района, управделами президента, министерство финансов России, Росимущество. Барвиха и Жуковка - часть Рублевки, территории к западу Москвы вдоль Рублево-Успенского шоссе, исторически застроенной государственными дачами и резиденциями, где в советское время селились высшие должностные лица государства, а также видные ученые и деятели искусства. С 90-х Рублевка стала чрезвычайно популярным местом у новой российской бизнес-элиты, земля там одна из самых дорогих в России, а концентрация фешенебельных особняков - одна из самых высоких.
https://realty.ria.ru/20240624/prokuror-1955074566.html
https://ria.ru/20240725/barvikha-1962053914.html
https://realty.ria.ru/20241111/majendorf-1983086894.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жилье, барвиха, россия, московская область (подмосковье), генеральная прокуратура рф, минмособлимущество, уралхим
Жилье, Барвиха, Россия, Московская область (Подмосковье), Генеральная прокуратура РФ, Минмособлимущество, Уралхим
Суд завершил слушания по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе
Суд завершил слушания по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 19 ноя - РИА Новости. Одинцовский суд Московской области закончил слушать позиции сторон в прениях по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в элитном поселке "Сады Майендорф" в Барвихе, решение ожидается на следующей неделе, сообщили РИА Новости в суде.
"В понедельник, 18 ноября, завершились прения сторон, на 25 ноября назначены реплики, после чего суд уйдет на решение по иску", - сказал собеседник агентства.
Прения сторон у суда заняли два полноценных дня заседаний. В своих позициях генпрокуратура продолжала настаивать на законности иска, а также, что работы по договору о реставрации памятника-усадьбы Майендорфа не были доведены до конца, а значит, земли получены незаконно. Кроме того, в ходе заседаний истец указывал, что земли были проданы в 2001 году якобы по заниженной в 236 раз стоимости.
В свою очередь ответчики настаивали на законности сделки, что земельные участки выбыли из владения государством, так как были переданы в счёт возмещения понесённых инвестором затрат на реставрацию памятника по исполненному договору.
Кроме того, Минмособлимущество еще летом представило отзыв (имеется в распоряжении РИА Новости), в котором указало, что "правительство Московской области и Минмособлимущество
при принятии решений и заключения договора купли-продажи земельного участка полагали, что добровольный отказ Управделами президента и санатория Барвиха от права постоянного бессрочного пользования на земельный участок площадью 99 га был сделан в пределах компетенции, установленной пунктом 4 Указа президента РФ
от 7 августа 2000 года", а сделка проведена в полном соответствии с законом.
В иске Генпрокуратура указывает, что Управление делами президента, два его подведомственных учреждения - ФГУП Клинический санаторий "Барвиха" и ФГБУ "Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс" - и организация "Кантри-Про" вступили в сговор для изъятия рекреационных земель исторического памятника XIX века усадьбы "Майендорф" и коммерческой застройки, для чего был заключен инвестконтракт, согласно которому "занятые лесом земли выпали из собственности государства и были определены под жилищную застройку". Также ответчики должны были провести реконструкцию памятника, которой был расположен на территории санатория Барвиха, но не выполнили ее в полном объеме, считает прокуратура.
Ответчиками по делу проходят бывший владелец "Уралхима
" Дмитрий Мазепин
, предприниматель Алексей Богачев, владелица салона цветов и жена ресторатора Аркадия Новикова
Надежда Адвокатова и другие. К иску привлечены третьи лица: администрация Одинцовского района
, управделами президента, министерство финансов России, Росимущество
.
Барвиха и Жуковка - часть Рублевки, территории к западу Москвы
вдоль Рублево-Успенского шоссе, исторически застроенной государственными дачами и резиденциями, где в советское время селились высшие должностные лица государства, а также видные ученые и деятели искусства. С 90-х Рублевка стала чрезвычайно популярным местом у новой российской бизнес-элиты, земля там одна из самых дорогих в России, а концентрация фешенебельных особняков - одна из самых высоких.