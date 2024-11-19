https://ria.ru/20241119/su-34-1984503848.html

Российский Су-34 нанес удар планирующими бомбами по ВСУ в Курской области

Российский Су-34 нанес удар планирующими бомбами по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.11.2024

Российский Су-34 нанес удар планирующими бомбами по ВСУ в Курской области

Российские военные нанесли бомбовый удар по позициям ВСУ в курском приграничье, заявили в Минобороны. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T05:13

2024-11-19T05:13

2024-11-19T09:36

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли бомбовый удар по позициям ВСУ в курском приграничье, заявили в Минобороны. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу, военной бронированной технике и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении. Удар нанесли по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила уничтожение личного состава, военной техники и опорного пункта ВСУ, после чего экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. Ведомство также опубликовало видеокадры выполнения боевой задачи. Показаны подготовка самолета к вылету на аэродроме, его взлет и полет. Также демонстрируется отделение бомб от креплений под крыльями самолета. Сразу после этого Су-34 берет другой курс и возвращается на аэродром вылета.

https://ria.ru/20241119/bayden-1984502139.html

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россия, вооруженные силы украины, су-34, вооруженные силы рф, сво