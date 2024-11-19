Рейтинг@Mail.ru
Российский Су-34 нанес удар планирующими бомбами по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 19.11.2024 (обновлено: 09:36 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/su-34-1984503848.html
Российский Су-34 нанес удар планирующими бомбами по ВСУ в Курской области
Российский Су-34 нанес удар планирующими бомбами по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.11.2024
Российский Су-34 нанес удар планирующими бомбами по ВСУ в Курской области
Российские военные нанесли бомбовый удар по позициям ВСУ в курском приграничье, заявили в Минобороны. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T05:13
2024-11-19T09:36
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
су-34
вооруженные силы рф
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961623012_2:0:1911:1074_1920x0_80_0_0_c81eaa806f3730bcc4e31fe2d43b3857.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли бомбовый удар по позициям ВСУ в курском приграничье, заявили в Минобороны. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу, военной бронированной технике и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении. Удар нанесли по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила уничтожение личного состава, военной техники и опорного пункта ВСУ, после чего экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. Ведомство также опубликовало видеокадры выполнения боевой задачи. Показаны подготовка самолета к вылету на аэродроме, его взлет и полет. Также демонстрируется отделение бомб от креплений под крыльями самолета. Сразу после этого Су-34 берет другой курс и возвращается на аэродром вылета.
https://ria.ru/20241119/bayden-1984502139.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961623012_240:0:1672:1074_1920x0_80_0_0_edcc642d842c85a8795d110e27467129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, су-34, вооруженные силы рф, сво
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-34, Вооруженные силы РФ, СВО
Российский Су-34 нанес удар планирующими бомбами по ВСУ в Курской области

Минобороны: Су-34 нанес удар планирующими бомбами по ВСУ в Курской области

© Минобороны РоссииЭкипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Минобороны России
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли бомбовый удар по позициям ВСУ в курском приграничье, заявили в Минобороны.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу, военной бронированной технике и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.
Удар нанесли по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила уничтожение личного состава, военной техники и опорного пункта ВСУ, после чего экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
Ведомство также опубликовало видеокадры выполнения боевой задачи. Показаны подготовка самолета к вылету на аэродроме, его взлет и полет. Также демонстрируется отделение бомб от креплений под крыльями самолета. Сразу после этого Су-34 берет другой курс и возвращается на аэродром вылета.
Сенатор-республиканец Рэнд Пол - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
"Грандиозный конец": в сенате США выступили с предупреждением Байдену
04:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСу-34Вооруженные силы РФСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала