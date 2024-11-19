https://ria.ru/20241119/stavka-1984581815.html
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в следующем году
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в следующем году - РИА Новости, 19.11.2024
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в следующем году
Снижение ключевой ставки может начаться в следующем году и будет зависеть от инфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:55
2024-11-19T12:55
2024-11-19T14:45
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Снижение ключевой ставки может начаться в следующем году и будет зависеть от инфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы."По мере ее (инфляции. — Прим. ред.) торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки. Если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году", — сказала она.По словам Набиуллиной, ожидается, что политика Центробанка позволит снизить инфляцию до 4,5-5% в следующем году, а затем ее стабилизировать в районе четырех процентов.Глава ЦБ подчеркнула, что сейчас Россия переживает переломный момент в борьбе с ростом цен. По сентябрьскому прогнозу регулятора на фоне рекордной ключевой ставки темпы роста кредитования компаний в этом году должны замедлиться до 17-20% с 22,6% в прошлом, а в 2025 году — до восьми-тринадцати. Это наряду с замедлением розничного кредитования должно помочь замедлить темпы инфляции.Ключевая ставка — основной механизм экономического регулирования. Ее повышают, чтобы снизить темпы роста цен. В сентябре инфляция ускорилась с 7,5% до 9,8% в годовом выражении. В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку на два процентных пункта, до рекордных 21% годовых.В конце июля Набиуллина отмечала, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии достиг максимума за последние 16 лет. В сентябре глава Сбербанка Герман Греф сказал, что пик перегрева пройден, но в условиях низкой безработицы и высокой загрузки производственных мощностей говорить о выходе из этого состояния пока рано.
https://ria.ru/20241119/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Россия
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в следующем году
Набиуллина: снижение ключевой ставки начнется в следующем году
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Снижение ключевой ставки может начаться в следующем году и будет зависеть от инфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы.
"По мере ее (инфляции. — Прим. ред.) торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки. Если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году", — сказала она.
По словам Набиуллиной, ожидается, что политика Центробанка позволит снизить инфляцию до 4,5-5% в следующем году, а затем ее стабилизировать в районе четырех процентов.
Глава ЦБ подчеркнула, что сейчас Россия
переживает переломный момент в борьбе с ростом цен. По сентябрьскому прогнозу регулятора на фоне рекордной ключевой ставки темпы роста кредитования компаний в этом году должны замедлиться до 17-20% с 22,6% в прошлом, а в 2025 году — до восьми-тринадцати. Это наряду с замедлением розничного кредитования должно помочь замедлить темпы инфляции.
Ключевая ставка — основной механизм экономического регулирования. Ее повышают, чтобы снизить темпы роста цен. В сентябре инфляция ускорилась с 7,5% до 9,8% в годовом выражении. В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку на два процентных пункта, до рекордных 21% годовых.
В конце июля Набиуллина отмечала, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии достиг максимума за последние 16 лет. В сентябре глава Сбербанка Герман Греф
сказал, что пик перегрева пройден, но в условиях низкой безработицы и высокой загрузки производственных мощностей говорить о выходе из этого состояния пока рано.