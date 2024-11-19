США продолжат делиться с Украиной разведданными
Госдеп заявил, что США продолжат делиться с Украиной разведданными
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. США продолжат делиться с Украиной разведданными в надежде улучшить положение ВСУ на поле боя, заявил во вторник официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер.
"Делились ли мы данными разведки с Украиной, ожидая, что это улучшит их положение на поле боя? Да, и мы продолжим это делать", - сообщил он журналистам на брифинге.
При этом Миллер добавил, что не собирается говорить о том, означает ли использование ВСУ дальнобойных ракет ATACMS вмешательство США в конфликт на Украине.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден, совет национальной безопасности Белого дома, министерство обороны и государственный департамент США отказываются отвечать на запросы с целью официально подтвердить выданное Украине разрешение наносить удары американскими ракетами ATACMS вглубь территории России.
Как сообщило во вторник министерство обороны РФ, ВСУ ночью во вторник нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, российская ПВО сбила пять ракет, одна была повреждена, жертв и разрушений нет.
Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен подтвердил, что Украина получила от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь РФ, и заявил о намерении использовать баллистические ракеты ATACMS.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.
Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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